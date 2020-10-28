Sermaye şirketlerine getirilen dönem kârının yüzde 25'ine kadar dağıtım sınırlamasında süre kapsamı uzatıldı

Sermaye şirketlerine getirilen, 2019 yılı net kârının yalnızca yüzde 25'nin dağıtılmasına karar verilebileceği yönündeki hükümde süre kriteri kapsamı yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 6102 sayılı Türk ticaret kanununun geçici 13'ncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğe göre, sermaye şirketlerinde, söz konusu kanunun geçici 13'üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 31 Aralık'a kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek.

Tebliğ değişikliği ile ayrıca, tebliğin 5'inci ve 6'ıncı maddelerinde yer alan "kâr payı" ibareleri, "kâr payı ve kâr payı avansı" olarak düzenlendi.