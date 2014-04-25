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Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu'nda 14 görevden alma

Sermaye Piyasası Kurulu'nda dört başkan yardımcısından üçünün ve 12 daire başkanından 11'i görevinden alındı

25 Nisan 2014 22:22

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), bugün gerçekleştirdiği kurul toplantısında dört başkan yardımcısından üçünün ve 12 daire başkanından 11'inin görevlerinden alınmasına karar vererek yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

SPK'dan yapılan resmi açıklamada, değişikliklerin "yönetimde görülen lüzum üzerine" yapıldığı kaydedildi.

Reuters'a bilgi veren konuya yakın bir kaynak, geçen yıl gerçekleştirilen üst yönetim değişikliğinin ardından, 17 Aralık sürecinde yaşanan siyasi gelişmelerin de etkisiyle kurumun önemli pozisyonlarında değişikliğe gidildiğini kaydetti.

 

SPK’da ataması yapılan isimler şöyle:

 

Başkan Yardımcıları:

Tevfik KINIK
Ayşegül EKŞİT
Bora ORUÇ
İ. Ömer GÖNÜL

Daire Başkanları:

Uğur YAYLAÖNÜ
Gül ERTAN
Enver USCA
Fatma Akgün OLUM
Hasan SEYMAN
Esra Ada VURAL
Yusuf KAYA
Ali İhsan GÜNGÖR
Emre ÖNYURT
Ahmet H. HALAÇLIOĞLU
Yalçın AY
Hüseyin Emre ÜZER

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