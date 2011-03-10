-SERKAN KURTULUŞ'TAN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13 Mart Pazar günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını, basına kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcuların taktik çalışmanın ardından çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sarı-kırmızılılarda dün de basına kapalı yapılan idmanda sağ ayak bileğine darbe alan Serkan Kurtuluş'un, bileğinde birinci derece burkulma tespit edildiği açıklandı. Serkan'ın tedavisine başlandığı ifade edildi. Antrenmana tedavisi devam eden Sabri Sarıoğlu'nun da katılmadığı kaydedildi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.