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 SERKAN İNCİ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İnci Sözlük'ün kurucusu Serkan İnci, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

08 Aralık 2017 17:24

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İnci Sözlük\'ün kurucusu Serkan İnci, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
İstanbul\'da bu sabah evinde gözaltına alınan İnci, twitter hesabından \"Evden göz altına alındım, ifadeye gidiyoruz. Sabah 6, hayırdır inşallah bakalım\" yazdı. İnci\'nin Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta sarı-kırmızı taraftarların \'Ayağa kalk\' temalı koreografisiyle ilgili twitter hesabından hakarette bulunduğu gerekçesiyle Galatasaray Spor Kulübü\'nün şikayeti üzerine İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Serkan İnci emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İnci\'nin emniyetteki ifadesinde \"Öylesine yazılmış, bir anlamı olmayan bir tweet\" dediği öğrenildi.


 

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