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Spor

Serkan Balcı Milli Takım kadrosunda İSTANBUL (A.A)

13 Kasım 2011 01:30

-Serkan Balcı Milli Takım kadrosunda İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Trabzonsporlu futbolcu Serkan Balcı, A Milli Takım'ın Hırvatistan ile 15 Kasım Salı günü yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu 2. maçı öncesinde aday kadroya dahil edildi.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Serkan Balcı, İstanbul'a gelerek A Milli Takım kampına katıldı.  A Milli Takım'ın dün Hırvatistan'a 3-0 yenildiği maçta sarı kart görerek rövanş karşılaşması için cezalı duruma düşen oyuncular Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Hakan Balta ve Emre Belözoğlu aday kadrodan çıkarılmıştı.

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