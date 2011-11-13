-Serkan Balcı Milli Takım kadrosunda İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Trabzonsporlu futbolcu Serkan Balcı, A Milli Takım'ın Hırvatistan ile 15 Kasım Salı günü yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu 2. maçı öncesinde aday kadroya dahil edildi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Serkan Balcı, İstanbul'a gelerek A Milli Takım kampına katıldı. A Milli Takım'ın dün Hırvatistan'a 3-0 yenildiği maçta sarı kart görerek rövanş karşılaşması için cezalı duruma düşen oyuncular Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Hakan Balta ve Emre Belözoğlu aday kadrodan çıkarılmıştı.