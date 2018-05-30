Serinlemek için gölete giren çoban boğuldu   

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde, hayvanlarını otlatan çoban Murat Çelik, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Derik ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Derinsu Mahallesi Yenice Mezrası\'nda çoban Murat Çelik, arkadaşlarıyla hayvanları otlatmaya götürdü. Havanın sıcak olması nedaeniyle Murat Çelik, arkadaşlarının yanından uzaklaşarak serinlemek için gölete girdi. Çelik\'in bir süre görünmemesi üzerine arkadaşları gölet kenarında aramaya başladı. Arkadaşlarının gölette yaptıkları aramada, Çelik\'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik\'in cesedi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede yapılan otopsinin ardından Çelik, Derinsu mezrasında toprağa verildi.