Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Süleyman İLTER/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesine tatile gelen 4 arkadaştan Ahmet Şahin (23), serinlemek amacıyla girdiği gölde boğuldu.

Manisa\'da bir fabrikada çalışan 4 arkadaş, bayram tatilini geçirmek amacıyla Köyceğiz mesire alanında kamp kurdu. Öğle saatlerinde sıcaktan bunalan arkadaşlar, saat 14.30 sıralarında birlikte Köyceğiz Gölü\'ne girdi. Bir anda çırpınmaya başlayan Ahmet Şahin\'i, arkadaşları kurtaramadı. Bunun üzerine çevreden yardım istedi. Ancak Şahin bir süre sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Marmaris sualtı polisinin yaptığı çalışma sonucu, Şahin\'in cesedi sudan çıkarıldı. Savcının incelemesi sonrası Şahin\'in cesedi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bazı vatandaşlar, her yıl ölüm vakasının yaşandığı gölde hiçbir uyarı levhasının olmadığını, ayrıca cankurtaranın da bulunmadığını söyleyip önlem alınmasını istedi.



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