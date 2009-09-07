Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Van'ın Başkale ilçesinde, serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu.



İlçenin Budak köyünde yaşayan 13 yaşındaki Savaş Erez, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için köy çıkışındaki dereye girdi. Derede dengesini kaybetmesi nedeniyle kafasını taşlara çarpan Erez boğuldu.



Köydeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Erez'in cesedi, Başkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak olan otopsinin ardından çocuğun cesedinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Hastaneye gelen Savaş Erez'in ailesi sinir krizleri geçirdi.



