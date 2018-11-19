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Serik'te silahlı kavganın şüphelisi baba ve oğlu tutuklandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, boşanma aşamasında olan Rüstem U

19 Kasım 2018 01:00

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, boşanma aşamasında olan Rüstem U.’nun (29) ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin kayınpederi Nasıf T. (41) ile kayınbiraderi Y.T. (15) tutuklandı.
Serik ilçesi Atatürk Caddesi\'nde geçen cuma günü meydana gelen olayda, eşinden boşanmak için bir süre önce mahkemeye başvuran Rüstem U., Çınaraltı Mevkiinde kayınpederi Nasıf T. ve kayınbiraderi Y.T. ile karşılaştı. Taraflar arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, tabancayla ateş açılması sonucu Rüstem U. karnından vurularak, babası Selvet U. (62) ile Nasıf T. ise başlarına aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşun nedeniyle ağır yaralanan Rüstem U., olay yerinden geçen bir kamyonetle Serik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada kalbinin durduğu belirlenen Rüstem U., müdahaleyle hayata döndürüldü. İlk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilen Rüstem U.’nun yolda tekrar duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Hastaneye yetiştirilen Rüstem U. ameliyata alındı. Durumu ağır olan Rüstem U.’nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kavgada yaralanan Selvet U. ile Nasıf T. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, tabancayla ateş açtığı belirlenen Y.T. ile Nasıf T.’yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tarafından tutuklandı.

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