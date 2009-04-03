Serie A'da zirve yarışı

Serie A'nın 30. haftasında lider Inter, Udinese'ye konuk olacak. Milli takımlarından sakat dönen Maicon Inter'de, Di Natale de Udinese'de forma giyemeyecek. İkinci sıradaki Juventus da son haftaların formda ekibi Chievo'yu ağırlayacak.





Serie A'nın 30. haftasına girilirken Inter 7 puan farkla liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Juventus ile deplasmanda oynaycağı maç öncesi 2 haftayı kayıpsız tamamlamak isteyen Inter'de teknik direktör Jose Mourinho'nun canı Maicon'un Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönmesi nedeniyle sıkıldı.



Sağ bek oynamasına karşın özellikle Zlatan'a yaptığı asistlerle takımın hücum gücüne katkıda bulunan Maicon'un yerine ortasaha oyuncusu Javier Zanetti'nin sağ beke kaydırılması bekleniyor. Teknik direktör Mourinho'nun Zanetti'nin boşalttığı bölgede ise genç futbolcu Santon'a şans vermesi kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.



Sezonun ilk bölümünde liderliğe kadar yükseldikten sonra peş peşe maçlar kaybeden Udinese'de de benzer bir sıkıntı var. İtalya'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği maçta dizinden sakatlanan milli futbolcu Antonio Di Natale'nin sezonu kapattığı açıklandı.



Di Natale'nin yokluğu Udinese'yi sadece lig maçlarında değil, UEFA Kupası çeyrek final mücadelesinde de etkileyecek.



İkinci sıradaki Juventus'ta ise herhangi bir sakatlık sorunu bulunmuyor. Son haftaların formda ekibi Chievo'yu konuk edecek olan siyah beyazlılar, haftayı 3 puanla tamamlayıp, Inter'in Udinese'ye puan bırakmasını umuyor. Juventus galibiyet serisini 6 maça taşımak amacında.



Lider Inter'in 14 puan gerisinde kaldıktan sonra hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen Milan da sahasında kümede kalma mücadelesi veren Lecce'yi ağırlayacak.