Serie A'da zirve yarışı



Tempo24

Juve kendine geldi...



Ibra son sözü söyledi

Serie A’da haftanın maçları



Henüz 5. dakikada Flamini'nin ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazanan Milan’da topun başına geçen Pirlo, rahat bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Milan’ı öne geçirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında kornerden gelen topta, fırsatçılığını konuşturan Inzaghi, ilk yarının skorunu tayin etti. Milan’ın üçüncü golünü kaydeden diğer bir Brezilyalı Pato oldu. Pato, 55. dakikada yaklaşık 25 metreden topu ağlara yolladı.62'de Siena’nın en etkili ismi Maccarone, ceza sahası ön çizgisinden köşeye sert bir şutla farkı ikiye indirdi. 71'de ceza sahasına şişirilen topu iyi takip eden Inzaghi, takımının dördüncü golünü attı. Bu, Inzaghi'nin kariyerindeki 300. golü oldu.78'de Ronaldinho’nun pasına iyi hareketlenen Pato, kalecinin hatasını affetmeyerek Milan’ın 5. golünü attı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Milan 5-1 kazandı.Bu sonuçla Milan puanı 54'e çıkarak zirve takibini sürdürmeye devam etti…Şampiyonlar Ligi mağduru İtalyan temsilcisi ise Juventus… Onların da devler arenasında sonunu bir İngiliz takım belirledi ve Chelsea’ye biraz da dramatik bir şekilde elendiler… Ligde zirveye oynuyorlar ve Del Piero ve arkadaşları bu haftanın açlış maçında Della Alpi’de Boogna’yı konuk etti.Geçen hafta Torino derbisinde sahadan galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip maça çok da iyi başlamadı.. Bologna 24'te Mutarelli ile deplasmanda öne gçiyordu... Bu gole Juve'nin yanıtı Boşnak futbolcu Salihamidzic ile 48'de geliyordu... İkinci yarıya golle başlayan siyah beyazlılar üstünlük sayısını 71'de Giovinc ile buldular.. oDaha sonra sahneye kaptan Del Piero çıktı ve skoru belirleyen golleri 71 ve 87'de kaydederek takımının sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı...Inter, Fiorentina’yı yıldız golcüsü Ibrahimovic’in attığı gollerle 2-0 devirmeyi başardı ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.Serie A’da haftanın maçı olan Inter Fiorenitna karşılaşmasına ev sahibi Inter çok iyi bir başlangıç yaptı. 11’inci dakikada ceza sahasına ortalanan bir duran topta kafayı vuran Ibrahimovic takımını 1-0 öne geçirdi. 22’de Balotelli’nin ortasına Samuel kafayı vurdu ama top kaleci Frey’de kaldı. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlayan Fiorentine Melo, Gialrdino ve Mutu il yakaladığı müsait fırsatlardan faydalanamayınca ilk yarı 1-0’lık Inter üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarıya taraflar ilk yarıdakine nazarn daha kontrollü bir oyunu tercih ederek başladı. 55’de Davide Santon’un pasıyla topla buluşan Balotelli yaklaşık yirmi beş metreden çok sert vurdu ancak Frey gole izin vermedi. İstediği oyunu bir türlü sahaya koyamayan Fiorentina uzaktan şutlarla beraberlik golünü aradı ama kaleci Cesar bu şutlarda kalesini gole kapattı. 90’da bir kez daha sahneye çıkan Ibrahimovic frikikten attığı klas bir golle maçın skorunu ilan etti.Böylece, Inter Ibrahimovic’in attığı gollerle haftayı da üç puanla kapatmayı başardı.Cagliari-Genoa: 0-121:30 Juventus-Bologna: 4-1Atalanta-Torino 2-0Lazio-Chievo 0-3Palermo-Lecce 5-2Samdoria-Roma 2-2Reggina-Napoli 1-1Siena-Milan 1-5Udinese-Catania 1-1İnter-Fiorentina :0-2