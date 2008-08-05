Seriç'e 6+2 şoku

Tempo24-



Beşiktaş, yeni sezon öncesi Yunanistan ekibi Panathinaikos’tan bedelsiz olarak transfer ettiği Anthony Seriç’in sözleşmesini fesh etti. Ertuğrul Sağlam’ın bu sezon için kadroda düşünmediği Gordon Schildenfeld’i henüz hiçbir takıma gönderemeyen Siyah-Beyazlılar, bu oyuncunun transferi gerçekleşince Seriç’i yeniden kadrosuna dahil edecek. Genel menajer Sinan Engin, takımla birlikte çalışmalarını sürdürecek olan Seriç için, “Bize jest yaptı ve kadroda yer açılana kadar beklemeyi kabul etti” dedi.



Sağlam: İyiye gidiyoruz



Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’da yaptıkları kamptan olumlu sonuç aldıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Takıma ekip ruhunu aşıladık ve iyi bir takım olma yolunda büyük mesafe katettik. İnşallah bu çalışmalarımızın karşılığını alırız” dedi. Hazırlık maçlarında olduğu gibi lig maçlarında da çift ön liberolu bir sistem uygulayacaklarını söyleyen Sağlam, takımda hiçbir oyuncunun yerinin garanti olmadığına işaret ederek, vereceği kararlara futbolcuların saygı duymasını beklediğini kaydetti.



İbrahim Toraman ile İbrahim Üzülmez arasında yaşanan kavgaya da değinen Ertuğrul Sağlam, “Kavga olayının belki bize katkısı da oldu. Futbolcuları daha fazla arkadaşlık içine itti. Diğer arkadaşlar da olsaydı daha da güzel olurdu tabii” diye konuştu. (aa)



