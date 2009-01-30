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Spor

Seric ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, sezon başında transfer ettiği Hırvat futbolcu Anthony Seric'in sözleşmesini karşılıklı feshetti.

30 Ocak 2009 02:00


Beşiktaş, sezon başında bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Hırvat futbolcu Anthony Seric'in sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Beşiktaş Kulübü, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Hırvat futbolcu Anthony Seric'le yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüp yöneticileri, Seric'in menajeriyle yaptıkları görüşmenin ardından oyuncunun sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam döneminde Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü'nden, bonservis bedeli ödenmeden alınan Seric, Beşiktaş'ın yaptığı maçlarda fazla forma şansı bulamamıştı.

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