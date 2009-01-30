Seric ile yollar ayrıldı



Beşiktaş, sezon başında bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Hırvat futbolcu Anthony Seric'in sözleşmesini karşılıklı feshetti.



Beşiktaş Kulübü, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Hırvat futbolcu Anthony Seric'le yollarını ayırdı.



Siyah-beyazlı kulüp yöneticileri, Seric'in menajeriyle yaptıkları görüşmenin ardından oyuncunun sözleşmesini karşılıklı feshetti.



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam döneminde Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü'nden, bonservis bedeli ödenmeden alınan Seric, Beşiktaş'ın yaptığı maçlarda fazla forma şansı bulamamıştı.