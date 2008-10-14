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Spor

Seriç gidecek mi?

Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin dünkü basın toplantısında kadroda revizyona gideceğini açıklamasının ardından gözler futbolculara çevrildi.

14 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin dünkü basın toplantısında kadroda revizyona gideceğini açıklamasının ardından gözler futbolculara çevrildi.



Özellikle yabancı sayısının 6+2 olmasına karşı çıktığını kaydeden tecrübeli teknik adamın, "6 artı 2, 8 tane sorunlu adam demektir." sözleri akıllara yabancılara getirdi.
 
8 yabancısı bulunan Siyah-Beyazlı takımda gönderilmeye en yakın ismin Anthony Seriç olduğu öğrenildi. Sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibinden bonservis bedeli ödenmeksizin transfer edilen Avustralya asıllı Hırvat oyuncunun tazminat sorunu bulunmuyor.

Süper Lig'de sadece milli aradan önce BJK İnönü Stadı'nda yapılan Hacettepe maçında 90 dakika forma giyen Seriç'in performansını Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin de beğenmediği ifade edildi. Tecrübeli sol bekle sezon başında Hırvat Gordon Schildenfeld gönderilemeyince resmî sözleşme imzalanamamıştı.

Anthony Seriç, kötü futbolu sebebiyle Yunanistan'da Panathinaikos taraftarlardan büyük tepkiler alıyordu.

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