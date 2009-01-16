Seribaşları belli oldu!



Tenis severlerin merakla beklediği, sezonun ilk ''Grand Slam'' mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak.



Avustralya'nın Melbourne kentindeki Melbourne Park Kortları'nda 14 gün sürecek olan turnuva, bu yıl da çekişmeli maçlara sahne olacak. Turnuva öncesi seribaşı raketler de belli oldu. Erkeklerde bir numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, bayanlarda ise Sırp Jelena Jankovic oldu.





Bu sene de birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avustralya Açık'ta geçen sezon bayanlarda şampiyon olan Maria Sharapova ile Çinli teniçi Li Na turnuvaya katılmıyor. Erkeklerde ise turnuvaya katılmayan yıldız isim ise Rus Nikolay Davydenko.



Avustralya Açık 2009'da erkek seribaşı raketler:



1. Rafael Nadal (İspanya)

2. Roger Federer (İsviçre)

3. Novak Djokovic (Sırbistan)

4. Andy Murray (İskoçya)

5. Jo-Wilfried Tsonga (Fransa)

6. Gilles Simon (Fransa)

7. Andy Roddick (ABD)

8. Juan Martin Del Potro (Arjantin)

9. James Blake (ABD)

10. David Nalbandian (Arjantin)

11. David Ferrer (İspanya)

12. Gael Monfils (Fransa)

13. Fernando Gonzalez (Şili)

14. Fernando Verdasco (İspanya)

15. Stanislas Wawrinka (İsviçre)

16. Robin Soderling (İsveç)

17. Nicolas Almagro (İspanya)

18. Igor Andreev (Rusya)

19. Marin Cilic (Hırvatistan)

20. Tomas Berdych (Çek Cumhuriyeti)

21. Tommy Robredo (İspanya)

22. Radek Stepanek (Çek Cumhuriyeti)

23. Mardy Fish (ABD)

24. Richard Gasquet (Fransa)

25. Ivo Karlovic (Hırvatistan)

26. Marat Safin (Rusya)

27. Feliciano Lopez (İspanya)

28. Paul-Henri Mathieu (Fransa)

29. Dmitry Tursunov (Rusya)

30. Rainer Schuettler (Almanya)

31. Jurgen Melzer (Avusturya)

32. Philipp Kohlschreiber (Almanya)



Avustralya Açık 2009'da bayan seribaşı raketler:



1. Jelena Jankovic (Sırbistan)

2. Serena Williams (ABD)

3. Dinara Safina (Rusya)

4. Elena Dementieva (Rusya)

5. Ana Ivanovic (Sırbistan)

6. Venus Williams (ABD)

7. Vera Zvonareva (Rusya)

8. Svetlana Kuznetsova (Rusya)

9. Agnieszka Radwanska (Polonya)

10. Nadia Petrova (Rusya)

11. Caroline Wozniacki (Danimarka)

12. Flavia Pennetta (İtalya)

13. Victoria Azarenka (Belarus)

14. Patty Schnyder (İsviçre)

15. Alize Cornet (Fransa)

16. Marion Bartoli (Fransa)

17. Anna Chakvetadze (Rusya)

18. Dominika Cibulkova (Slovakya)

19. Daniela Hantuchova (Slovakya)

20. Amelie Mauresmo (Fransa)

21. Anabel Medina Garrigues (İspanya)

22. Zheng Jie (Çin)

23. Agnes Szavay (Macaristan)

24. Sybille Bammer (Avusturya)

25. Kaia Kanepi (Estonya)

26. Ai Sugiyama (Japonya)

27. Maria Kirilenko (Rusya)

28. Fransasca Schiavone (İtalya)

29. Alisa Kleybanova (Rusya)

30. Aleksandra Wozniak (Kanada)

31. Alona Bondarenko (Ukrayna)

32. Tamarine Tanasugarn (Tayland)