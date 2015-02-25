Şeriad Derneği kuruldu: Türkiye'ye şeriatı zorla öğreteceğiz

Van'ın Erciş ilçesinde Şeriat Derneği kurularak yasallaştı. Kendisini "din araştırmacısı" olarak tanıtan derneğin kurucusu Recep Çalışkan, Türkiye'de şeriatın uygulanmadığını ve zorla da olsa şeriatı öğreteceklerini söyledi.

DİHA'nın haberine göre; derneğin kurulması aşamasındaki tutumundan dolayı geçtiğimiz günlerde merkeze alınan eski Van Valisi Nezih Doğan'a teşekkür eden Çalışkan, Şeriat Derneği'ni ilk olarak Erciş'te kurduklarını, derneklerini sırası ile Türkiye'nin birçok il ve ilçesine taşıyacaklarını söyledi.

Çalışkan, Türkiye'de yapılan ibadetlerin şeriata göre yapılmadığını savunarak, yapacakları çalışmalarla, Türkiye'yi şerileştireceklerini ve şeriat kurallarına göre hareket edeceklerini ifade etti.

'Türkiye'de ibadetler şeriata uygun yapılmıyor'

Şeriatlaşmaya yönelik Türkiye'nin geldiği noktadan övgü ile bahseden Çalışkan, Türkiye'de yapılan ibadetlerin dinde olmadığını Müslümanların guruplaştığını iddia etti. Çalışkan, Türkiye'deki şeriat anlayışını ilginç bir benzetme ile örneklendirerek şunları söyledi: "Eskide Avrupa'da kadınlar çocuklarını yatırdıklarında uyumayan çocuklarına 'Uyuyun Türkler geldi' şeklinde ifadeler kullanarak korkuturdular. Çünkü Türk deyince akla kesen, yakan, yıkan ve yağmacı bir millet gelirdi. Çünkü Avrupalılar Türkleri baş kesen alikıran bir millet olarak tanıtmıştı. Bu gün aynı şekilde şeriat tanıtılıyor."

'Zorla şeriatı öğreteceğiz'

Bir insanın eğitim düzeyi ne olursa olsun, şeriatı bilmemesi durumunda cahil olduğunu savunan Çalışkan, "İnsanlara şeriatın ne olduğunu biz anlatacağız. Bizler zorla da olsa insanları şeriatı tanıması konusunda çaba göstereceğiz" dedi. Türkiye'de ilk olarak Erciş'te şeriat adına dernek kurduklarını hatırlatan Çalışkan, yurt içinde ve yurt dışında dernek bünyesi altında şubeler kuracaklarını aktardı.

Charlie Hebdo saldırısına övgü!

Alevi, Şii ve benzeri mezheplerin oluşumuna tepki gösteren Çalışkan, herkesin yaşayan bütün mezheplerin şeriat çatısı altında toplanması gerektiğine vurgu yapan Çalışkan, Fransa'daki karikatür dergisi Charlie Hepdo'yu basarak katliam gerçekleştiren saldırganları savunmayı da ihmal etmedi.

Sokakta İslam'ın her geçen gün biraz daha yok olduğunu savunan Çalışkan, Charlie Hebdo dergisine yönelik yapılan saldırıyı meşrulaştıran ifadeler kullanarak, İslam ülkelerinin ve devletlerinin yapması gerekeni Cherif ve Said Kouachi kardeşlerin yaptığını söyledi. Çalışkan, "İslam peygamberine yapılan saldırıya karşı devlet ve ordu görevini yapmayınca iş vatandaşa düştü" dedi.