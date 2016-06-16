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Seri katil zanlısı Atalay Filiz son cinayetten önce ev kiralamış

Filiz, cinatetten sonra Pendik’teki eve gittiği, üstünü değiştirdiği ve bavulları hazırlayıp kaçtığı belirlendi

16 Haziran 2016 11:07

İtiraf ettiği 3 cinayet nedeniyle 13 Haziran akşamı tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Atalay Filiz’le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 27 Mayıs’ta Tuzla’da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı bıçaklayarak öldüren Filiz’in, cinayetten yaklaşık 1 ay önce Pendik’te bir daire kiraladığı polis tarafından belirlendi. Pendik Esenler Mahallesi’nde bir giriş katı kiralayan Filiz’in, bu eve taşınmayı planladığı öğrenildi. 

Habertürk'ten Müslim Sarıyer'in ve Uzay Kesmen'in haberine göre, Filiz’in, bu konuda polise verdiği ifadede, “Eve çok girilip çıkılmasından rahatsız olmaya başlamıştım. Bu nedenle de evi kiraladım” dediği ifade edildi. Filiz’in, Fatma Öğretmen’i öldürdükten sonra da Pendik’teki eve gittiği, üstünü değiştirdiği ve bavulları hazırlayıp kaçtığı belirlendi.

 

Aile oğullarıyla görüşmedi

 

Bu arada, Atalay Filiz’in gönüllü avukatlığını yapan okul arkadaşı Avukat O.E.’nin Filiz ailesinin avukatı olduğu öne sürüldü. Habertürk’ün ulaştığı O.E., konuşmak istemezken, e-mail yoluyla şunları kaydetti:

“Ben ya da ailenin herhangi bir ferdi henüz Atalay’la görüşebilmiş değil. Bu nedenle biz de haberleri sizden alıyoruz. O yüzden sanırım size yardımcı olamayacağım. Aile adına açıklama yapma yetkim de şu aşamada bulunmuyor. Ailenin birincil sorunu şu anda oğullarıyla görüşmek. Kendileri de son çıkan haberler nedeniyle endişeli durumda. İlerleyen dönemde aile de olaylardan yeterli derecede bilgi sahibi olduğunda durumu tekrar gözden geçireceğiz.”

Öte yandan, Filiz’i yakalayan polislerin, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından ödüllendirilebileceği belirtildi.

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