Seri katil Atalay Filiz hakkında yeni iddianame

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak tutuklu bulunan Atalay Filiz hakkında, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Filiz hakkında İzmir'de yakalandığı sırada üzerinden çıkan sahte kimliklere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, üzerinden çıkan 7 sahte kimlik belgesine kendi fotoğraflarını yapıştırarak kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan, Filiz'in 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Atalay Filiz, İzmir'de yakalandığı sırada üzerinden çıkan sahte kimlik ve kredi kartlarına ilişkin çalışma yapan emniyet güçleri, kimlik sahiplerine ulaşmış, bu kişilerin şikayetçi olması üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "resmi belgede sahtecilik" suçundan yeni bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, kimlik bilgileri kullanıldığı belirlenen 2'si Ankara'da olmak üzere 5 kişinin ifadelerine başvurulmuş, Filiz'in üzerinden çıkan kimliklere de savcılık tarafından el konulmuştu.