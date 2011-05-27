-SERİ CİNAYETÇİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLÜYOR İZMİR (A.A) - 27.05.2011 - İzmir'de peş peşe üç cinayet işlediği iddiasıyla hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan sanık Hamdi Ayri'nin, akıl sağlığına ilişkin rapor alınması için, dosyayla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi kararlaştırıldı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hamdi Ayri ve avukatı Mert Çelikdemir, öldürülen Esra Yaşar'ın annesi Türkan Yaşar ve ablası Tuğçe Tuğba Yaşar, öldürülen Ayşe Selen Ayla'nın annesi Hatice Ayla ve babası Sertel Ayla katıldı. Duruşmada, öldürülen Ayşe Selen Ayla'nın annesi Hatice Ayla ve babası Sertel Ayla, tanık olarak Sinan Serkan Gümüş'ün ifadesine başvurulması için mahkemeye dilekçe sundular. Öldürülen Esra Yaşar'ın annesi Türkan Yaşar da şikayetçi olduğunu tekrarladı. Esra Yaşar'ın ablası Tuğçe Tuğba Yaşar, kardeşinin cep telefonunun ve çantasının kayıp olduğunu belirterek, bulunmasını talep etti. Mahkeme Başkanı, cep telefonun ''imei'' numarası mahkemeye bildirilmediği için bu talebi reddetti, ancak numaranın bildirilmesi halinde araştırılmasını istedi. Sanık avukatıysa geçen duruşmada dinlenilmesini istedikleri Ercan Özkaya'yı ifadesinin alınmasını talep etti. Sanık Hamdi Ayri ise ''Bu aşamada bir diyeceğim yok'' demekle yetindi. -''CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞU BELİRTİLDİ''- Duruşmada, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden gönderilen ve sanığın cezai ehliyetini tam olduğunu belirten raporun mahkemeye ulaştığı kaydedildi. Mahkeme heyeti, gelen raporla birlikte dava dosyası ve sanığı, suç tarihlerindeki akıl sağlığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas kurulu'na gönderilmesine karar verdi. Sanık vekilinin ve katılanların taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı Eylül ayına erteledi.