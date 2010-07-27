-SERİ CİNAYET SANIĞI İFADE VERMEK İSTEMEDİ İZMİR (A.A) - 27.07.2010 - İzmir'de yargılanmasına başlanan, peş peşe işlenen üç cinayetin sanığı Hamdi Ayri, duruşmada ifade vermek istemedi. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık Hamdi Ayri, konuşmak istemediğini belirtti. Bu duruşmada ifade vermek istemediğini söyleyen sanık, ''Şu an konuşacak durumda değilim. Konuşmak istemiyorum'' dedi. Sakin olduğu gözlenen Ayri, mahkeme başkanın sorusu üzerine iddianamenin kendisine 10 gün önce tebliğ edildiğini ifade etti. Sanığın sözlerinin ardından müştekilerin ifadelerinin alınmasına geçildi. Öldürülenlerden Esra Yaşar'ın babası İsmet Yaşar, mahkeme başkanının ''Şikayetçi misiniz?'' şeklindeki sorusuna, ''Böyle soru olur mu? Tabii ki şikayetçiyim'' yanıtını verdi. Şeker hastası olduğunu belirten Yaşar, cinayetin arkasında ''karanlık güçlerin'' olduğuna inandığını ifade ederek şunları söyledi: ''Korutürk Mahallesi İzmir'in en sakin mahallesi. Buranın seçilmesi bence tesadüf değil. Sansasyon yaratmak isteyenler bu kişiyi azmettirdi. Polisten ve cinayet masasından da bize yönelik davranışlarından dolayı şikayetçiyim. Başbakanlığa da şikayetimi yaptım'' dedi. Yaşar, Mahkeme Başkanının, ''Polis en kısa sürede yakaladı? Neden şikayetçisiniz?'' sorusuna, ''Katili travesti kardeşimizin arkadaşı yakalattı'' şeklinde karşılık verdi. Mahkeme Başkanı, Yaşar'ın polislerce dışarıya çıkartılması talimatını verdi. Yaşar, salondan çıkarıldı. Duruşma devam ediyor.