Seri başı günlere doğru...







UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında Fransız ekibi Bordeaux’yu 4-3 yenerek 4. tura yükselen Galatasaray, bu sezon topladığı puanlarla birçok Avrupa devini geride bıraktı.





Son yıllardaki başarısız Avrupa maceralarının ardından, 2000’li yılların başındaki katıldığı her kupada "seri başı" olduğu konumundan bir hayli uzaklaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Kupası’ndaki 1. tur, grup maçları ve 3. turda oynadığı 8 maçta, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puan topladı.



UEFA’nın, ülke ve takım sıralamasını belirlerken kullandığı, galibiyetlere 2, beraberliklere 1, Şampiyonlar Ligi’ne katılınması halinde de 3 "bonus" puan verilerek oluşturulan "2008-2009 sezonu tablosu"nda 14. sırada yer alan Galatasaray, Real Madrid, İnter, Milan ve Porto gibi devleri geride bıraktı.



İngiliz devi Liverpool’un 16 puanla zirvede bulunduğu bu sezonun puan tablosunda Liverpool ile aynı puana sahip Bayern Münih ikinci, Rus ekibi CSK Moskova ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Bu sezonu Şampiyonlar Ligi’ne katıldığı için kazandığı 3 (bonus), Dinamo Kiev ve Arsenal maçlarında elde ettiği beraberliklerden dolayı da 2 olmak üzere toplam 5 puanla tamamlayan Fenerbahçe "2008-2009 sezonu tablosu"nda 63. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise evinde kazandığı Metalist Kharkiv maçındaki galibiyetle 2 puan toplayabildi ve 75. sırada kaldı.



GENEL TABLODA BEŞİKTAŞ’I YAKALADI



Takımların son 5 sezonda elde ettikleri puanlarla oluşturulan ve gelecek sezonki kura çekimlerinde esas alınacak genel tabloda ise Galatasaray hızlı bir çıkış yaptı. Sezona 87. sırada başlayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nden elenmesine rağmen UEFA Kupası’nda elde ettiği başarıyla 25 basamak birden atladı. Galatasaray, genel tabloda sezona 60. sırada başlayan, bu sezon 2 sıra gerileyen Beşiktaş ile birlikte 62. sırayı paylaşıyor. Galatasaray’ın UEFA Kupası’nda yoluna finale kadar devam etmesi halinde tabloda 40’lı sıralara kadar yükselme şansı bulunuyor.



Genel tabloda en iyi durumdaki Türk takımı ise Fenerbahçe. Sarı lacivertliler, geçen yıllardaki başarılarından dolayı 35. sırada bulunuyor.



UEFA’nın 2008-2009 yılı tablosunda son durum şöyle:



1.Liverpool............: 16

2.Bayern Münih.........: 16

3.CSKA Moskova.........: 15

4.Arsenal..............: 14

5.Chelsea..............: 14

6.Atlético Madrid......: 14

7.FC Barcelona.........: 14

8.AS Saint-Étienne.....: 14

9.Manchester United....: 13

10.Metalist Kharkiv....: 13

11.Juventus............: 13

12.Hamburg.............: 13

13.Olympique Lyon......: 13

14.GALATASARAY.........: 13

15.Manchester City.....: 12

16.FC Porto............: 12

17.Villarreal..........: 12

18.Real Madrid.........: 12

19.Shakhtar Donetsk....: 12

20.AC Milan............: 12

63.FENERBAHÇE..........: 5

75.BEŞİKTAŞ............: 2



Not: UEFA klasmanında puanlama Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları, UEFA Kupası’nda ise 1. tur maçlarından itibaren yapılıyor. Ön eleme maçlarında alınan puanlar, sadece ülke puanlarının hesaplanmasında kullanılıyor.



