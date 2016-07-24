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Spor

Serhat Ulueren: Aziz Yıldırım tutuklandığında 'yalan söylüyor', 'deli' demiştik, ama haklıymış

Spor moderatörü Serhat Ulueren, Aziz Yıldırım'ın hakkını vermek gerektiğini söyledi

24 Temmuz 2016 22:30

Spor moderatörü Serhat Ulueren, Aziz Yıldırım'ın şike davasında sarf ettiği sözlerle zamanında dalga geçtiklerini ama gelinen noktada Fenerbahçe başkanının haklı çıktığını itiraf etti.

Ünlü spor moderatörü Serhat Ulueren, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan özür diledi. Yıldırım’ın şike davasında hapis yattığı sıralarda sarf ettiği, “Bu Türkiye’ya karşı yapılmış bir harekettir. Fenerbahçe’yi eleştirme operasyonudur” şeklindeki sözlerine zamanında güldüklerini ifade eden televizyoncu bugün Yıldırım’ın haklı çıktığını itiraf etti.

Ulueren şunları söyledi: “Ben programlarda çok eleştiriyorum Aziz Yıldırım’ı, ancak şunun hakkını vermek gerekir. Aziz Yıldırım tutuklandığında “Bu bir Fenerbahçe’yi ele geçirme meselesi, bu bir Türkiye meselesidir demişti. Bu Türkiye’ye yapılmış bir olaydır, 'ileride göreceksiniz' demişti. Biz gülmüştük. Mazlumu oynuyor, yalan söylüyor, 'deli' demiştik hatta; ama haklıymış."

 

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