Serhat Güller, Boluspor'dan ayrıldı

Boluspor Teknik Direktörü Serhat Güller, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ile görüşerek görevinden ayrıldı.



Bank Asya 1'inci Ligi'nde mücadele eden Boluspor'u iki sezondur çalıştıran ve takımı iki sezondur play-off karşılaşmalarına taşıyan Serhat Güller, sözleşmesinin 1 yıl daha devam etmesine rağmen görevini bıraktı. Basın toplantısı düzenleyen Çarıkçı, Güller'e başarılar dileyerek, ``Serhat Güller, 2 sezondur takımımızı başarıyla temsil ediyordu. Son olarak kaybettiğimiz Karşıyaka maçından sonra karşılıklı olarak heyecanın kaybolduğunu gördük. Ayrılığa karar verdik. Bundan sonra hocamıza başarılar diliyorum. Çok güzel günlerimiz geçti. İleriki yıllarda hocamızla tekrar çalışabiliriz'' dedi.



30 Mayıs'ta yapılacak olan kongrede aday olup olmayacağına karar vermediğini, yönetim içinden bir başkan çıkartmak istediklerini açıklayan Çarıkçı, ``Son yaptığımız toplantıda 5 yıldır aramızda bulunan ve başarıyla görev yapan arkadaşlarımıza başkanlık teklifinde bulunduk. Kongrede dışardan ya da yönetimden herkes aday olabilir. Boluspor'u hedefe taşıyacak, Süper Lig heyecanı yaşatacak başkanlar çıkacağını biliyoruz'' diye konuştu.



