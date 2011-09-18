-Serhat Balcı'dan özür İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 96 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Serhat Balcı, ikinciliğe sevinmediğini belirterek, kendisine destek verenlerden özür dilediğini söyledi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, serbest stil 96 kiloda finalde İranlı Reza Muhammed Ali Yazdani'ye yenilerek gümüş madalyada kalan Serhat Balcı, madalya töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Olimpiyatların ardından aktif sporculuğu bırakmayı istediğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen şampiyonada ikinci olduğu için üzgün olduğunu ifade eden Balcı, ''Ben kibir olsun diye söylemiyorum. Bizler ikinciliğe sevinecek sporcular değiliz. O nedenle özür diliyorum. Güreş camiası, altın madalyalara alışık bir camia. Eğer birinci olursanız unutulmaz olursunuz. 2012 Londra Olimpiyatlar'ında altın madalya kazanarak bunu telafi etmek istiyorum'' dedi. Serhat Balcı, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, ''Destekleyenlere teşekkür ediyorum, ancak bugün salonda bizim seyircimiz kadar İranlı güreşseverler de vardı'' diye konuştu.