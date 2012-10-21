Serhat Akın çekiçle rakip oyuncuya saldırdı!

Bugün 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Eyüpspor - Altay maçından sonra ortalık fena karıştı. Altaylı Serhat Akın, maç sonunda yaşanan gerginlik sırasında Eyüpsporlu bir futbolcunun kafasına çekiçle vurdu. Eyüplü futbolculardan Ali Cansun ise maç sonrasında attığı tweetlerle Serhat Akın'a ağır ifadeler kullandı.

Karşılaşmanın sonunda ortalık bir anda karıştı. İki takım futbolcuları birbirlerine girdi. Olaylar kısmen sakinleştirildi, futbolcular duş almaya gitti ama olaylar bir anda yeniden alevlendi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Altaylı futbolcu Serhat Akın, rakip takım futbolcusu Eren Aydın'ın babasının kafasına çekiçle vurdu. Sonrasında da çekiçi Eyüpsporlu Ali Cansun'a fırlattı.

Yaşanan olaylar sonrasında hurriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu Ali Cansun, yaşananları şöyle özetledi: "Maçın son 5 dakikasında olaylar oldu. Yaşlarımız daha büyük diye olayları yatıştırdık. Duşlar falan alındı. Bir anda Serhat'ın kardeşi Eren'e bir şeyler söyledi. Sonra babası olaya girdi. Ortalık gerilince Serhat'ın kardeşi Eren'in babasına saldırdı. Biz yatıştırmaya çalıştık. Sonra Serhat'ı gördüm çekiçle koşuyordu. Ben de "Gel buraya yapma Serhat" dedim. Serhat bir anda çekiçle bizim Tayfun'a vurdu. Bir insan bir insana çekiçle vurur mu Allah aşkına ya. Sonra onu geri çekmek isterken çekici bana fırlattı. Biz de Serhat'tan şikayetçi olduk. Yöneticilere falan da saldırdılar. Bunlar çok ama çok ayıp olaylar. Tabii bunları Altay camiasına mâl etmiyoruz ama böyle şeyler olmamalıydı."

Karakola götürüldü

Yaşananlar sonrasında Eyüpspor Kulübü, Serhat Akın'dan şikayetçi oldu. Polisler Serhat Akın'ı gözaltına alarak ifadesine başvurmak üzere karakola götürdüler...

Cansun'dan ağır ifadeler

Ali Cansun maçtan sonra attığı tweetlerde yaşanan olayları yazdı. Cansun, Altaylı futbolcu Serhat Akın'a çok ağır ifadeler kullandı. Serhat'a "Şerefsiz" diyen Ali, fırlatılan çekicin resmini de paylaştı.

Ali Cansun'un twitter'dan paylaştığı fotoğraflar





Ali Cansun'un attığı tweetler