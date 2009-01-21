Serhat Akın Konya'da



Kocaelispor'dan ayrıldıktan sonra bir çok takımın listesine giren Serhat Akın, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.





Konyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Serhat Akın, Konya'ya geldi.



Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Düzkaya, AA Serhat Akın'ın Konya'ya geldiğini ve transfer görüşmelerinin sürdürüğünü söyledi.



Serhat ile prensipte anlaşma sağladıklarını ve detayları görüştüklerini belirten Düzkaya, ''Büyük ölçüde anlaşmaya vardık. Bugün veya en geç yarın Serhat ile masaya oturarak imza atmayı planlıyoruz'' dedi.



Düzkaya, Serhat'ın kalitesini ispat etmiş bir oyuncu olduğunu belirterek, Serhat kalitesinde bir oyuncuyu takıma kazandıracak olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını da dile getirdi.



Konyaspor'da transferlerin devam edeceğini kaydeden Düzkaya, en az 2 oyuncu daha alacaklarını sözlerine ekledi.

