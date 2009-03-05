Serhat Akın iddialı konuştu

Konyasporlu Serhat Akın, Trabzonspor ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Trabzonspor'u yenecek güce sahibiz" dedi.



Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serhat Akın, iyi oynamalarına rağmen Galatasaray maçından puanla ayrılamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.



"Oyunumuzun karşılığını alamamak kötü olsa da mücadeleci oyunumuz bundan sonraki haftalar için moral oldu" diyen Serhat Akın, artık Konyaspor'un sahada rakip kim olursa olsun kazanmak adına mücadele ettiğini, bunu da herkesin gördüğünü söyledi.



Bu hafta sonu deplasmanda Trabzonspor karşısında zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:



"Ama biz kendi işimize bakıyoruz. Trabzonspor sahasında oynadığı son maçta Denizlispor'a kaybetti ve bizim maça kazanmak için çıkacak. Bizim de galibiyete ihtiyacımız var. İyi futbolumuzu sonuca yansıtarak sahadan iyi bir neticeyle ayrılmak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüzün olduğunu biliyoruz."



Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezanın sona erdiğini anlatan Akın, "Bu haftadan itibaren bana görev verildiği zaman Konyaspor'un başarılı olması adına elimden geleni yapacağıma herkesin inanmasını istiyorum" diye konuştu.

