T24 LogoT24 Logo
Spor

Serhat Akın iddialı konuştu

Konyasporlu Akın, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Trabzonspor'u yenecek güce sahibiz" dedi.

05 Mart 2009 02:00

Konyasporlu Serhat Akın, Trabzonspor ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Trabzonspor'u yenecek güce sahibiz" dedi.

Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serhat Akın, iyi oynamalarına rağmen Galatasaray maçından puanla ayrılamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

"Oyunumuzun karşılığını alamamak kötü olsa da mücadeleci oyunumuz bundan sonraki haftalar için moral oldu" diyen Serhat Akın, artık Konyaspor'un sahada rakip kim olursa olsun kazanmak adına mücadele ettiğini, bunu da herkesin gördüğünü söyledi.

Bu hafta sonu deplasmanda Trabzonspor karşısında zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Ama biz kendi işimize bakıyoruz. Trabzonspor sahasında oynadığı son maçta Denizlispor'a kaybetti ve bizim maça kazanmak için çıkacak. Bizim de galibiyete ihtiyacımız var. İyi futbolumuzu sonuca yansıtarak sahadan iyi bir neticeyle ayrılmak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüzün olduğunu biliyoruz."

Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezanın sona erdiğini anlatan Akın, "Bu haftadan itibaren bana görev verildiği zaman Konyaspor'un başarılı olması adına elimden geleni yapacağıma herkesin inanmasını istiyorum" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24