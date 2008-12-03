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Yaşam

Serhan Şeşen'in kalbi daha fazla dayanamadı

Grup Gündoğarken grubunun solisti Burhan Şeşen'in 26 yaşındaki müzisyen oğlu Serhan Şeşen, yaşamını yitirdi.

03 Aralık 2008 02:00

Grup Gündoğarken grubunun solisti Burhan Şeşen'in 26 yaşındaki müzisyen oğlu Serhan Şeşen, yaşamını yitirdi. 

Serhan hayat doluydu - FOTOGALERİ

İddialara göre Serhan Şeşen dört gün önce yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği Dragos'taki Sema Hastanesi'nde yanlış teşhis sonucu komaya girmişti. Oradan Alman Hastanesi'ne nakledilen ve beyin ölümü gerçekleşen Şeşen, yaşam destek ünitesiyle hayata tutunuyordu.
Alman Hastanesi'nde yatan Serhan Şeşen'in kalbi bugün saat 14:30'de durdu... 

Şeşen ailesinin en zor kararı

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