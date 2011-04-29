-SERGİYE SUÇ DUYURUSU ESKİŞEHİR (A.A) - 29.04.2011 - Eskişehir merkez Tepebaşı ilçe Belediyesinin Resim Galerisi'nde bir sanatçı tarafından açılan ''Ucube-Ebucu'' adlı sergide yer alan bazı resimler tepki çekti. Belediye binasının alt katında bulunan sergi salonunda bir sanatçı tarafından açılan sergide yer alan resimlerden birinde, caminin iki minaresinin yerine sanatçı Mehmet Aksoy'un Kars'ta yaptığı ''İnsanlık Anıtı'' heykelleri yerleştirildiği ve bunların arasındaki mahyaya da ''Ucube'' yazıldığı görülüyor. Bir diğer resim de başı örtülü bir kadının ağzının sütyenle kapatılmasını içeriyor. BBP Odunpazarı ilçe Başkanı Salim Tarım, yaptığı yazılı açıklamada, insanların istediği gibi düşünebileceği, yasayabileceğini ve konuşabileceğini, ancak asla başkalarının kişilik haklarına, inançlarına, görüşlerine karşı hakaret edemeyeceğini, küfür edemeyeceğini bildirdi. Bu fotoğraflarla İslama, Müslümanlara, camilere ve dindar insanların giyim kuşamlarına karşı saldırıldığını ifade eden Tarım, şunları belirtti: ''Herkes haddini ve hakkını bilsin. Değerlerimize yönelik aşağılık saldırılarda bulunmak kimsenin haddi değildir. Buradan bu sergiyi organize eden kişi veya örgütleri ve bunlara yardımcı olanları kınıyoruz. İnsanların dini inançlarına ve yaşam tarzlarına karşı müdahalede bulunmak ve onları küçük düşürücü hareketlerde bulunmak suçtur. Burada suç işlenmiştir. BBP olarak suç işleyenleri ve yardımcı olanlar için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz.'' Eskişehir Diyanet Mensupları Derneği (EDİMDER) Başkanı Battal Günçay da bu olayın ardından sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüklerini ve bunun kabul edilir bir yanının bulunmadığını belirterek, sergide yer alan söz konusu resimleri yapanları ve buna alet olanları kınadıklarını bildirdi. Günçay, sanata ve bu tür etkinliklere hiçbir zaman karşı olmadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bu sergide yer alan resimlerin ikisinde şerefimiz, işaretimiz olan minarelerin üzerine 'ucube' yazısının konulmasını saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Din görevlisi arkadaşlarımızın, halkın ve sivil toplum örgütlerinin bu olaya ciddi tepkisi var. Biz bu resimleri yapandan ve Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan bir açıklama bekliyoruz.'' -BAŞKAN ATAÇ: ''SERGİ SONA ERDİRİLMİŞTİR'' Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da belediyeye ait resim galerisi ve kültür merkezindeki salonların, okullara, sivil toplum örgütlerine ve sanatçılara tahsis edildiğini bildirdi. Bu karma resim sergisinin daha önce de bu salonda sergi açan Ankara'dan gelen bir akademisyene tahsis edildiğini ifade eden Ataç, şunları belirtti: ''Karma sergide yer alan çok sayıdaki resimleri konuklarım nedeniyle izleme fırsatım olmadı. O gün sadece salona konuklarla birlikte girdim ve işim nedeniyle hemen ayrıldım, resimlerin içeriğini bilmiyordum. Sanatçı Mehmet Aksoy kendisine destek amacıyla açılan bu sergiyi ziyaret etmek istediği için kendisine eşlik edilmiştir. Ben camiye ve inanç özgürlüklerine aşırı saygı gösteren bir kişiyim. Hiçbir zaman da dinsel inançlara karşı olmadım. Tüm Eskişehir'de yaşayanlar bunu bilir. Belediyemizin camilere ve okullara yaptığı hizmetler tüm Eskişehirlilerce takdir edilmektedir. Bir gazetecinin bana ulaşmasıyla bu konudan haberim oldu ve sonra adı geçen resmi, internet sitesinde gördüm. Ataç, bunun bir karalama kampanyası olduğunu bildirerek, şöyle devam etti: ''Belediyemizin başarıları bazı grupları rahatsız etmektedir. Eskişehir kamuoyu dini inançlar konusundaki hassasiyetimizi de çok iyi bilmektedir. Belediyemizce hiç ilgisi olmayan bir konuda taraflı ve kasıtlı haberleri yayımlayanları ve yaymak isteyenleri bu nedenle kınıyoruz.''