Sergio Ramos son dakikalarda hayat veriyor

İspanya La Liga'da üst üste iki maçtır son dakikalarda rakip fileleri havalandıran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, kariyerinde attığı son dakika golleriyle dikkat çekiyor.

Real Madrid'in deplasmanda Barcelona ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golle takımının namağlup unvanını korumasını sağlayan Ramos, Deportivo La Coruna'ya karşı kazanılan 3-2'lik maçta da 90+2. dakikada rakip fileleri havalandırarak galibiyeti getiren isim oldu.

Attığı gol Şampiyonlar Ligi'ni getirdi

Atletico Madrid ile karşılaştıkları 2014 Şampiyonlar Ligi finalinde son dakikalara 1-0 geride giren Real Madrid, Ramos'un 90+3. dakikada bulduğu golle mücadeleyi uzatmalara götürdü.

Bitime iki dakika kala kullanılan kornerde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Ramos, takımına kupaya uzanan yolu açtı. Uzatma devrelerinde Gareth Bale, Marcelo ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle rakibini 4-1 yenen eflatun-beyazlılar, tarihinin 11. şampiyonluğuna ulaştı.

Süper Kupa'da da son dakika golü Ramos'tan geldi

Sezon başında profesyonel kariyerine başladığı Sevilla'ya karşı oynanan UEFA Süper Kupa maçında yine son dakikalarda sahneye çıkan 30 yaşındaki Ramos, Real Madrid'in mücadeleyi uzatmaya taşımasını sağladı.

Ramos, Sevilla'nın 2-1 üstünlüğüyle süren maçın 90+3. dakikasında kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi.

Uzatma devrelerinde Dani Carvajal'in golüyle mücadeleden 3-2 galip ayrılan Madrid ekibi, üçüncü kez UEFA Süper Kupa zaferine uzandı.

Rekoru getiren gol

Uzun zamandır mağlubiyet yaşamayan Real Madrid, yenilmezlik serisini, Ramos'un La Liga'da son iki haftadır attığı son dakika golleriyle sürdürdü.

Eflatun-beyazlılar, Barcelona ve Deportivo La Coruna karşısında kaybetmeyerek yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı ve kulüp rekoru kırdı.