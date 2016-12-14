T24 LogoT24 Logo
Spor

Sergio Ramos son dakikalarda hayat veriyor

Real Madrid'in savunma oyuncusu Sergio Ramos, kupalarla birlikte kulübün rekor kırmasını da sağladı

14 Aralık 2016 15:13

İspanya La Liga'da üst üste iki maçtır son dakikalarda rakip fileleri havalandıran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, kariyerinde attığı son dakika golleriyle dikkat çekiyor.

Real Madrid'in deplasmanda Barcelona ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golle takımının namağlup unvanını korumasını sağlayan Ramos, Deportivo La Coruna'ya karşı kazanılan 3-2'lik maçta da 90+2. dakikada rakip fileleri havalandırarak galibiyeti getiren isim oldu.

 

Attığı gol Şampiyonlar Ligi'ni getirdi

 

Atletico Madrid ile karşılaştıkları 2014 Şampiyonlar Ligi finalinde son dakikalara 1-0 geride giren Real Madrid, Ramos'un 90+3. dakikada bulduğu golle mücadeleyi uzatmalara götürdü.

Bitime iki dakika kala kullanılan kornerde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Ramos, takımına kupaya uzanan yolu açtı. Uzatma devrelerinde Gareth Bale, Marcelo ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle rakibini 4-1 yenen eflatun-beyazlılar, tarihinin 11. şampiyonluğuna ulaştı.

 

Süper Kupa'da da son dakika golü Ramos'tan geldi

 

Sezon başında profesyonel kariyerine başladığı Sevilla'ya karşı oynanan UEFA Süper Kupa maçında yine son dakikalarda sahneye çıkan 30 yaşındaki Ramos, Real Madrid'in mücadeleyi uzatmaya taşımasını sağladı.

Ramos, Sevilla'nın 2-1 üstünlüğüyle süren maçın 90+3. dakikasında kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi.

Uzatma devrelerinde Dani Carvajal'in golüyle mücadeleden 3-2 galip ayrılan Madrid ekibi, üçüncü kez UEFA Süper Kupa zaferine uzandı.

 

Rekoru getiren gol

 

Uzun zamandır mağlubiyet yaşamayan Real Madrid, yenilmezlik serisini, Ramos'un La Liga'da son iki haftadır attığı son dakika golleriyle sürdürdü.

Eflatun-beyazlılar, Barcelona ve Deportivo La Coruna karşısında kaybetmeyerek yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı ve kulüp rekoru kırdı.

 

ETİKETLER

La LigaReal MadridSergio Ramosson dakikagol

İlgili Haberler

Real Madrid'in liderlik hayaline Emre Mor engeli

Real Madrid son dakikalarına 2-1 önde girdiği Borussia Dortmund maçında, Emre Mor'un kaptığı topta yediği golle 2-2 berabere kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24