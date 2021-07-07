16 yıllık Real Madrid kariyerine nokta koyan Sergio Ramos, resmen Paris Saint-Germain'de.

Transfer sezonuna hızlı bir girişi yapan Paris Saint-Germain, Sergio Ramos'u resmen duyurdu.

Fransız kulübünün resmi sitesinden duyurulan haberde İspanyol yıldızın kendisiyle özdeşen 4 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kulüp televizyonuna kısa bir konuşma yapan 35 yaşındaki savunmacı, "Bu 4 numara hayatım boyunca bana eşlik etti ve birçok zafer getirdi. Benim için Paris Saint-Germain gibi harika bir takımda bu numarayı giyebilmek bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

Daha önce Georginio Wijnaldum ve Achraf Hakimi'yi renklerine bağlayan PSG'nin Gianluigi Donnarumma transferini de kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.