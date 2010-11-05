-SERGİDE ''3 ÇOCUK'' POLEMİĞİ İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması (KADINist) kapsamında düzenlenen Kadın Çalışmaları Sergisi'ni açtı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşma kapsamında düzenlenen serginin açılışını yapan Erdoğan, serginin bundan sonraki sürecin temel taşını oluşturmasını temenni etti. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş ve ilgililerle birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve beraberindekilerle sergideki stantları gezen Erdoğan, görevli kadınlarla sohbet etti. Bir stantta lokum ikram edilen Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bazı stantlardaki broşür ve kitapçıkları inceledi. Bu arada, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği(KA-DER) standına gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dernek Genel Başkanı Çiğdem Aydın arasında, Başbakan Erdoğan'ın 3 çocuk önerisiyle ilgili bir diyalog yaşandı. Erdoğan'ın ''3 çocuk'' dediği zaman bunun garipsendiğini belirtmesi üzerine Aydın, ''Hem işsizlik var hem de 3 çocuğa bakan kadın topluma katılamaz'' dedi. Bunun üzerine Erdoğan, ''Kusura bakmayın. Çocuk doğurmamak suretiyle işsizliği engelleyemezsiniz ve yarın ihtiyar nüfustan bahsedersiniz'' dedi. Emine Erdoğan da Başbakan Erdoğan'ın kadınların en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Sergi kapsamındaki çalışmaları dikkatle inceleyen Erdoğan, Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu'nun standında ziyaretçi defterini imzaladı. Erdoğan, deftere ''Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu'nun standını gezdim. Başarılarıyla gurur duydum. Başarılarının artarak devam etmesini Allah'tan diliyorum'' diye yazdı. Burada yazar Hacer Aydın, Başbakan Erdoğan'a ''Erkek Aklının Tutulması'' ve ''Çıkamadık Gülbahar Ülkesine'' isimli kitaplarını takdim etti. Erdoğan da kitapları, eşi Emine Erdoğan'a verdi. Sergiye görevli ve ziyaretçi olarak katılan çok sayıda kadın, Başbakan Erdoğan ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.