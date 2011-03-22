-SERGEY AVLUSU RUSYA'YA DEVREDİLİYOR TEL AVİV (A.A) - 23.03.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın akşam resmi bir ziyaret için Moskova'ya hareket edecek. Perşembe günü temaslarına başlayacak olan Netanyahu, Moskova'da Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Devlet Başkanı Dimitry Medvedev ile görüşecek. Netanyahu ile Rus muhatapları arasındaki görüşmelerde, Arap ülkelerindeki son gelişmelerin değerlendirilmesi yanı sıra Netanyahu'nun Putin ve Medvedev'e, Rusya'nın Suriye'ye silah satmaması talebini yinelemesi ve nükleer programına karşı İran'a uygulanan yaptırımlara destek istemesi de bekleniyor. Rusya, bir kaç hafta önce, Suriye ile silah anlaşmasının devam ettiğini ve bu kapsamda Suriye'ye gemisavar Yakhont füzeleri satacağını açıklamıştı. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas da bugün Moskova'da bulunuyor. Abbas'ın perşembe gününe dek Moskova'da kalması beklenirken, Netanyahu ile Abbas arasında Moskova'da herhangi bir buluşmanın olmayacağı kaydedildi. Netanyahu'nun "Her yerde Abbas ile görüşebilirim" yolundaki sözlerine atıfta bulunan bir İsrailli yetkili, ancak Moskova ziyaretinin amacının bu olmadığını ifade etti. -SERGEY AVLUSU DA RESMEN RUSYA'YA- Haaretz gazetesine göre, Kudüs'ün tam kalbinde yer alan ve kentin en güzel tarihi eserlerinden biri olarak tanımlanan Sergey Avlusu ve etrafındaki binalar da yarından itibaren resmen Rusya'ye devrediliyor. Söz konusu yerleşke, 1860'dan başlayarak 1890 yılına kadar devam eden bir süreçte, Rus Çarı Alexander II'nin oğlu Dük Sergey Alexandroviç tarafından, Hristiyan hacıların Kudüs'ü ziyaretleri sırasında ikametleri için inşa edilmişti. Birinci Dünya Savaşı öncesinde, Rusya'dan yılda ortalama 14 bin dolayında hacının, bazıları neredeyse tüm yolculuğu yayan yürüyerek Kudüs'e geldiği belirtiliyor. O dönemde yapılan 7 binanın tüm inşaat malzemeleri ile mobilyaları da sırf bu amaçla kurulan Rus nakliye şirketi tarafından, Rusya'dan getirilmiş. İngiliz mandası döneminde hükümet binaları olarak kulanılan binaların birinde, Rus misyonu görevlileri 1967 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüş. İsrail'inse 1964 yılında içindeki katedral ve bir bina hariç 3,5 milyon dolarlık bedel biçilen yerleşkeyi, yeterli finansman bulunamaması nedeniyle, narenciye ile ödeyerek satın aldığı belirtiliyor. Ancak Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında, yasadışı olarak alındığı gerekçesiyle mülkün kendisine iadesini istemişti. İki ülke arasında tartışmalı olan mülkle ilgili kararı İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert vermiş ve 2008 yılında Rusya'ya yaptığı ziyaret sırasında, Bakanlar Kurulu'nun da onayı ile yerleşkenin Rusya'ya devredileceğini açıklamıştı. Avluda konserlerden pazar tezgahlarına bir çok etkinlik düzenlenirken, ayrıca İsrail Doğal Hayatı Koruma Derneği, Tarım Bakanlığı'nın büroları bulunuyordu. Yerleşkedeki İsrail Tarım Bakanlığı'na ait ofisler dün itibarıyla tümüyle boşaltıldı ve Rus diplomatların da gelerek incelemelerine başladıkları bildirildi. Dernek ise kamu kurumu olmadığı için tahliye edilmedi. Yerleşkenin resmen Rusya'ya devrinin Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev'in İsrail'e iki ay önce yapmayı planladığı ziyaret sırasında yapılması beklendiği, ancak, İsrail Dışişleri personelinin grevi nedeniyle Medvedev'in gezisinin iptal olması üzerine bunun gerçekleşmediği de belirtildi. Rusya'nın şimdi burayı muhtemelen kültür merkezi veya benzeri amaçlarla kullanabileceği öngörülüyor.