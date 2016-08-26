Sergen Yalçın'dan Dick Advocaat'a: Hocalık yapma, başka bir iş koluna yönel!

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin yeni hocası Dick Advocaat'tan, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, Advocaat’ın "Başkanla hangi taktikte oynayacağımıza karar vereceğiz” sözlerini eleştirerek, “Başkan ile böyle bir diyaloğa gireceksen o zaman sen niye teknik direktörlük yapıyorsun? Başka bir şey yap o zaman, hocalık yapma! Başka bir iş koluna yönel” dedi.

DHA’nın haberine göre Sergen Yalçın’ın açıklamaları şöyle:

"Bir kulüp Başkanı futbolu bilebilir, görebilir, anlayabilir ama kesinlikle saha içerisindeki sistemden çok haberdar olabileceğini zannetmiyorum.”

"Nasıl oynaması gerektiğini bir Başkan ile diyalog içerisine girmek bence çok sağlıklı değil. Ben de 2-3 senedir teknik direktörlük yapıyorum, daha hiç bir Başkan ile böyle bir diyaloğum olmadı. Başkan ile böyle bir diyaloğa gireceksen o zaman sen niye teknik direktörlük yapıyorsun? Başka bir şey yap o zaman, hocalık yapma! Başka bir iş koluna yönel. Bu durum Bana komik geldi.”

Beşiktaş'ın bu sezon Mario Gomez ve Jose Sosa'dan yoksun olmasıyla ilgili çok ciddi bir kan kaybına uğradığını söyleyen Sergen Yalçın, siyah beyazlı takım hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şampiyonlar Ligi'nde gruplar henüz çekilmedi belli değil ama Beşiktaş ile ilgili çok net olan bir gerçek var onu söyleyeyim. Gomez ve Sosa'sız Beşiktaş ciddi kan kaybetti. Yani en az yüzde kırkını kaybetti takımın. Çünkü bu iki oyuncu Beşiktaş'ın şampiyonluğunda, kazandığı maçlarda oyun içerisindeki özellikle lider vasıflı oyuncu deriz ya Beşiktaş'ta geçen sezon bu oyuncular Gomez ve Sosa’ydı.”

“Türkiye’den herhangi bir kulübün Avrupa’da başarılı olacağını düşünmüyorum”

"Hele ki Şampiyonla Ligi'nde minimum başarı. Başarı nedir? Belki oynayacağı dörtlü gruptan çıkarsa o başarı olabilir mesela. Onun devamına gitme olayı çok zor . Çünkü çok ciddi kulüpler var Avrupa'da yatırım yapan. Çok ciddi rakamlar harcayan, yatırımlar yapan önemli kulüpler yapan.

Türkiye'den Beşiktaş değil, herhangi bir takımın Avrupa'da başarılı olacağını düşünmüyorum. Türkiye ligi için her zaman başarılı olabileceklerini düşünüyorum, oynanan lig belli. Beşiktaş'ın kadrosu çok bozulmuş bir kadro değil geçen sezona oranla. Beşiktaş yeni stadının da verdiği avantaj ile bu açığı kapatır diye düşünüyorum. Şampiyonluk potasında yerini alacaktır"