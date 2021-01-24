Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Transfer konusunu değerlendiren Yalçın, "Buna yönetim karar verir. Ben istediklerimi söyledim" dedi.

Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası beIN Sports'a konuştu.

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 21 haftayı özetledi.

Kendilerini çok zor bir ikinci yarı beklediğini söyleyen 48 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

"Sezona kötü başladık. Avrupa kupaları karşımıza çıktı. Hazırlık yapmadan maça çıktık ve kötü oynadık. Lige de kötü başladık. Bu beklenmeyen bir durum değildi. Lige hazır girmedik, transferler gecikti. Milli arada bay geçtiğimiz 3 haftalık süreç bize iyi geldi. Ligin ilk yarısını böyle bir pozisyonda bitirmek çok önemli. Çok mutluyuz ama zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Herkes hazır olmalı."

"İstediklerimi söyledim"

Transfer konusunda da açıklamalar yapan Sergen Yalçın, takımı güçlendirmek istediklerini belirtti:

"Mümkün olursa santrfor transferi yapmak istiyoruz. Bazı değişimler düşünüyorum ama Türk futbolu ve camiamız sıkıntılı günlerden geçiyor. Mümkün olursa takımı güçlendirmek istiyoruz. Buna yönetim karar verir. Ben istediklerimi söyledim."

"Ekonomi ve yabancı çokluğu önümüzü kesiyor. Forvet dışında başka oyuncu almayız gibi gözüküyor. Adem Ljajic ve Gökhan Töre iki yeni transfer olarak aramıza döndü. Üçüncü transferi de yapabilirsek iyi olur."