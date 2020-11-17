Sergen Yalçın: Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor, bizim maçlar saat 7'de başlıyor; ilk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında hafta sonu saat 20.00'den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin konuşurken, "Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor. Bizim maçlar saat 7'de başlıyor. İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden artan vaka ve ölüm sayılarının ardından salgına karşı yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Bu kapsamda hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 arasındaki saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor. Bizim maçlar saat 7'de başlıyor. İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba."