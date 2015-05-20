Sergen Yalçın: Size tavsiyem; yaz geldi, tatile gidin, denize girin

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray'ı 2-1 yenmesine rağmen ilk maçı 4-1 kaybettiği için elenen Medicana Sivasspor'de teknik patron Sergen Yalçın, hakem kararlarına isyan etti. Yalçın, "Bize diyorlar 'maç bitsin hocalar konuşmasın, hiçbir şey söylemesin' Size tavsiyem yaz geldi, tatile gidin, denize girin. Bu işleri fazla kurcalamayın, kurcaladığınızda sıkıntı oluyor” dedi.

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Son 2,5 ayda neredeyse hiç antrenman yapmadan 3-4 günde bir maç yaptıklarını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Bugün sezonun sonuydu, hedefi olan müsabakaydı ama final oynamayı beceremedik. Artık beceremedik mi diyeyim, müsaade etmediler mi diyeyim. Konuşamıyoruz, bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Söylediğimiz zaman ceza alıyoruz. Ceza alması gerekenler burada konuşanlar mı yoksa başkaları mı? Biz bu sene kupada boyumuzun ölçüsünü aldık. Özellikle oyunun başında Burhan'a yapılan penaltının dışarıda verilmesi..."

İkinci yarıda önemli pozisyonları gole çeviremediklerini aktaran Yalçın, "Maalesef böyle maçlarda imdada yetişiyorlar. Söylenecek fazla bir şey yok. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, sezonu kapattık. Yazık oldu, bizim final oynamamız gerekiyordu. Bugünkü müsabakadan sonra oynamamız gerekiyordu. Çünkü çok istedik çok mücadele ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun karşılaşmadan sonra çıkan olayları sorması üzerine Yalçın, "Maçtan sonra bir şey olmadı. Galatasaraylılar ortadan girmek istedi. Orası hakemlerin giriş yeri, onları kapısı yan taraf. Orada güvenlik görevlileriyle bir sıkıntı oldu. İki takım arasında herhangi bir sıkıntı olmadı" ifadelerini kullandı.

Türk futbolundaki şiddet olaylarının hatırlatılması üzerine Yalçın, Türk futbolun ilerlemesinin mümkün olmadığını iddia etti.

‘Size tavsiyem; yaz geldi, tatile gidin, denize girin’

Yalçın, maçlarına tecrübesiz hakemlerin gönderildiğini ve çok enteresan şeyler olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bize diyorlar 'maç bitsin hocalar konuşmasın, hiçbir şey söylemesin.' Her şey güllük gülistanlık, ortam süper, yaz geldi, herkes denize girsin, tişörtleri giyelim. Bunları söylememizi istiyorlar. Biz de onları söylüyoruz. Size tavsiyem yaz geldi, tatile gidin, denize girin. Bu işleri fazla kurcalamayın, kurcaladığınızda sıkıntı oluyor. Hakkımızı savunamıyoruz. Konuştuğumuz zaman ceza alıyoruz. O yüzden burada ne söyleyeceğiz. Çiçekler, böcekler, yaz, deniz, falan filan işte. Yaz geliyor hakemler de tatil yapsın."