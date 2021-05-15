Sergen Yalçın: Şampiyonluğun en büyük adayı biziz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Göztepe maçı öncesi açıklama yaptı ve "Tüm plan ve programımız kazanmak üzerine. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz" dedi.

Göztepe ile oynanacak kritik maç öncesi açıklama yapan Sergen Yalçın, "İçimizde garip bir heyecan var. Çok uğraştık. Sakatlıklar, cezalılar, pandemi dönemi. Zaman zaman pozitif zaman zaman negatif şeyler oldu. Ama buraya kadar gelmesini becerdik. Hem ligde hem kupada hedefimiz sezon sonu final görmekti. Buraları gördük" dedi

Maça hazır olduklarını kaydeden kaydeden Yalçın, "İnşallah iyi bir oyun olur. Göztepe de iyi oyunculara sahip. Şu anda şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Bugün de tüm plan ve programımız kazanmak üzerine. Kazanmaktan başka çaremiz yok. İnşallah doğru ve iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraftara da mesaj gönderen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Sezon boyanca bize camiamız ve taraftarımız hep güvendi. Onlara teşekkür ediyorum. Sezon boyunca o inancı güveni boşa çıkarmamak için çalıştık. Tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik. Maçlar kazandık, kaybettik; ama şunu söylemek istiyorum. Oyuncularım çok karakterli. Oynadıkları mücadele gücü yüksek oyunla buraya getirdiler. İnşallah kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Gerisi nasip" diye konuştu.