Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Penaltıdan sonra VAR'daki arkadaşlar devreye girdiler sağ olsun. Penaltı mı değil mi siz bakarsınız ona. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil. Neye göre verildiği belli değil. Olacak iş değil bu yaşananlar. VAR nedeniyle futbol doğallıktan çıkıp VAR'da oturanların eline geçti. Maçı kimin kazanacağı VAR'da oturan arkadaşların eline kalmış bir şey" demişti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 15.12.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in 11.12.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın 12.12.2020 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ATILAY CANEL'in 12.12.2020 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 13.12.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 11.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi METİN FAHRİ ÖZÇELİK'in 11.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve 12.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü Başkanı MEHMET SEPİL'in 12.12.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü antrenörü İLHAN PALUT'un 12.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi TALAT PAPATYA'nın 13.12.2020 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu HÜSEYİN CİHAN AVCU'nun 13.12.2020 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-NİĞDE ANADOLU FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. Maddesi ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 14.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MAMAK FK Kulübü'nün 13.12.2020 tarihinde oynanan MAMAK FK-SİVAS BELEDİYESPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MAMAK FK Kulübü idarecisi MAZLUM PEKEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca 15.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MAMAK FK Kulübü antrenörü ALPER GÜLTER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."