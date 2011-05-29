Sergen Yalçın: Fenerbahçe bu kadroyla Avrupa'da başarıyı unutsun

T24 - Habertürk gazetesi yazarı ve eski milli futbolcu Sergen Yalçın, son şampiyon Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi. Yalçın, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamayacağını söyleyerek, şampiyonlukta Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın fazla bir başarısı olmadığını belirtti.



Sergen Yalçın'ın Habertürk gazetesinde "Bir tek onu kıskandım" başlığıyla yayımlanan (29 Mayıs 2011) yazısı şöyle:





Bir tek onu kıskandım





Alex'in ligin ikinci yarısında futboluna, özverisine ve mücadelesine bayıldım. Onun yanında diğerleri biraz figüran kaldı. Gitsinler, kupayı kaptana versinler. Alex olmasaydı sezon felaketle biterdi, teknik direktör Aykut Kocaman da başkan Aziz Yıldırım da kalmazdı.

Alex de Souza kariyerinin doruğuna çıktı, gol krallığına ulaştı. Alex’in şampiyonluktaki payını nasıl değerlendiriyorsun?

Alex bambaşka bir oyuncu. İnanılmaz bir yetenek. İkinci yarıda kendisini keyifle izledim. Şampiyonluk kupasını gitsinler, Alex’e versinler. Bu başarının en büyük mimarı o. Benim

için yok şunu kıskanıyor, yok bunu kıskanıyor gibi laflar ettiler. Şunu itiraf edeyim; ikinci yarıdaki muhteşem futbolu nedeniyle Alex’i gerçekten kıskandım. Takım için özverisine, mücadelesine, futboluna bayıldım. İzleyince diğer oyuncular yanında biraz figüran gibi kaldı. Alex neredeyse takımın yarısına katkı sağladı. Ligde 28 gol atıp 13 asist yapmak her babayiğidin harcı değil. Alex’in kupa töreninde yanına Volkan ve Emre’yi alması da ne kadar karakterli ve kaliteli bir kişiliğe sahip olduğunun göstergesi. Eğer ikinci yarıda Alex olmasaydı sezon felaketle biterdi. Şampiyonluk gidince ne Aykut Kocaman ne de Aziz Yıldırım kalırdı. Alex dışında benden isim isterseniz, şampiyonluktaki en büyük paylar için Volkan, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu derim. Onlar da çok önemli işler yaptılar. Haaa Alex konusunda sezon başında söylediğimin de arkasındayım. Avrupa’da başarılı olmak istiyorsan, Alex’le bunu yapamazsın. Belirli seviyenin üzerine çıkman lazım. Young Boys ve PAOK gibi Avrupa’da adı sanı duyulmayan takımlar seni rahatlıkla eledi. Ya Alex’in çevresine çok güçlü, o koşmasa ve pres yapmasa da varlığını sürdürecek bir sistem kuracaksın ya da alternatifler yaratacaksın.



Kocaman'ın fazla katkısı yok



Aykut Kocaman’ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şampiyonluğa ne derece bir katkı sağladı?



Fenerbahçe zaten takım olarak Türkiye liginin üzerinde bir kadroya sahip. İlk ikide olmaması ayıp olur zaten. Bence sezon içindeki kötü performansın tek nedeni Aykut Kocaman. Kimse bana başka masal anlatmasın. Bu yüzden Aykut Kocaman’ın şampiyonlukta çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Maçlara bakıyorsun, oynanan futbola bakıyorsun; çok da doğru hamleler yok. Değişiklikler sayesinde kazandırdığı maç yok. Skoru tutma adına yapılan hamleleri saymıyorum. Taktiği de belli. Zaten Kocaman da şampiyonluk sonrası oyuncularını öne çıkardı. Haklarını teslim etti. Mütevazılığı bakımından alkışı hak etti. Aykut Kocaman’ı futbolcular çok seviyor... Hatta kriz yaşadığı Santos bile hocasıyla saatine iddiaya girebiliyor.



Bu kadroyla Avrupa'da başarıyı unutun



Şampiyonlar Ligi’nde başarı olmak için neler yapılmalı?

Savunmada Lugano, Yobo, Andre Santos iyi oyuncular ama Türkiye için... Avrupa için yeterli değiller. Yobo üstün bir oyuncu olsa Everton’da kalırdı. Alex bu performansını Avrupa’ya taşıyabilir mi, pek sanmıyorum. Cristian, Selçuk ve M.Topuz’un yetenekleri sınırlı. Niang, Volkan, Gökhan ve biraz da Emre’yi diğerlerinden ayırmak lazım... Bu oyuncular Avrupa’daki meslektaşlarının üstüne bile çıkabilir. Tamam mevcut takım Türkiye Ligi’ni götürür. Ama bu kadroyla Avrupa’da başarıyı unutun.



Yıldırım oyuncuları silkeledi



Başkan Aziz Yıldırım’ın şampiyonluktaki payı nedir?

Aziz Yıldırım devre arasında sorumluluktan kaçan oyunculara aba altından sopa gösterdi. “Artık yeter, taşın altına elinizi koyun, hocanıza sahip çıksın yoksa sezon sonunda canınız yanarak” diyerek oyuncuları silkeleyip kendine getirdi. Aykut Kocaman’ın arkasında kale gibi durunca futbolcular baktılar pabuç pahalı vargüçleriyle asıldılar. Devre arasında teknik direktörü değiştirip yeni oyuncularla takımı takviye edebilirdi. Bunun yerine Aykut Kocaman ile devam edip oyunculara da güvendiğini gösterdi. Bu güven futbolcular ile teknik heyeti yakınlaştırdı. Futbolcuların performansını maksimuma çıkardı.



İkinci yarıda egolarından sıyrıldılar

Fenerbahçe’nin ilk ve 2. yarı performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok kaliteli bir grup var. Yüzde 90 Türkiye Ligi’ne göre doğru oyunculardan kurulu bir kadro. Böyle bir ekipte şampiyonluk yarışında olmamak için yüzde 10’luk bir faktör devreye girebilirdi. İlk yarıda bunların hepsini gördük. En büyük problem, takım olarak futbol oynamamalarıydı. Herkes kendi başına sahada işleri çözmeye çalışıyordu. Birliktelik yoktu. Buna formsuzluklar da eklenince ilk yarı hüsran oldu. Bu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda hezimete yol açtı. 2. yarıda tek hedef Türkiye Ligi idi. Alex’in önderliğinde tarihi bir çıkış yakaladılar. Takım olduklarını hatırlayıp egolarından sıyrılarak şampiyonluğu ulaştılar. 17’de 16 maç kazandılar. Bu seri Avrupa’da bile nadirdir. Türkiye’de kolay kolay tekrarlanacağını sanmıyorum.



Emenike gözümden düştü



Emenike ve Serdar Kesimal transfer edildi. Orhan Şam ve Sezer Öztürk sırada... Bu oyuncular yararlı olur mu?

Sezer Öztürk’ün Eskişehir’deki temposuyla Fenerbahçe’de oynaması mümkün değil. Daha hiçbir şey yapmadan ‘ben futbolcu oldum’ havalarına girmiş. Fenerbahçe’de oynamak basit değil. Ayakları çok iyi ama mutlaka bu yeteneğini takım oyununa dönüştürmesi lazım.

Emenike’ye gelince; sezon sonundaki davranışları nedeniyle gözümden çok düştü. Ne yapıp yapmayacağı çok da umurumda değil. Orhan Şam, G.Birliği’nin en hırslı oyuncularından biriydi. Olumlu katkı sağlayabilir ama performansını daha da artırmalı. Serdar Kesimal milli takımda da görev yapıyor. İyi bir kumaşı var. Kesiciliği iyi. Biraz daha tecrübe sahibi olduğunda, yeteneklerini geliştirme imkanı bulduğunda faydalı olacaktır.



Semih Şentürk Fenerbahçe'de bıraksın



Semih çok önemli bir oyuncu. Büyük başarılara imza attı. F.Bahçe’nin sembol oyuncularından biri. Ben kariyerini Fenerbahçe’de tamamlamasını, jübilesini özdeşleştiği forma altında yapmasını tavsiye ederim. Oynasa da oynamasa da bu takımda mutlaka yer almalı. Her ekipte böyle sembol oyuncular vardır.



Avrupa'da başarı için 4 kaliteli futbolcu alınmalı



Avrupa’da başarı için en az 4 transfer yapılmalı. Kaliteli stoper, ön libero, santrfor ve M.Topuz’un yerine iyi kanat oyuncusu şart. Orta saha ve kanatlar yeterli değil. Emre iyi ama sakatlık sorunu var, kopukluk yaşıyor. Topuz ön libero gibi kanat oynuyor. Cristian ve Selçuk vasat. Stoch ve Dia bazen ne oynadıklarını kendileri bile bilmiyor.



Fenerbahçe'nin sezon karnesi



Alex (9)

Notunu ilk yarıdaki oyunu yüzünden kırdım. İkinci devrede 10 numaraydı.

Mehmet Topuz (9)

Kanat oyuncusu olarak tutmuyorum. Ama müthiş istikrarlıydı, kendisini aştı.

Gökhan Gönül (9)

Şampiyonlukta Alex’ten sonra en çok payı alanların başında geldi.

Emre (8)

Sorumluluk aldı. F.Bahçe’ye geldiğinden bu yana ilk kez tavan yaptı.

Volkan (8)

Çok iyi kaleci ama bazen yakışmayan goller yediğine de şahit olduk.

Lugano (8)

Sadece savunmadaki başarısıyla değil golleriyle de ön plana çıktı.

Niang (7)

Özel bir oyuncu. Sakatlıkları onu etkiledi ama kritik zamanlarda imdada yetişti.

Andre Santos (7)

İlk devrede çok dağınıktı, ikinci devrede biraz kendini topladı.

Yobo (7)

Lugano ile birlikte ikinci yarıda uyumu yakaladılar. Savunmanın sigortalarındandı.

Semih (6)

Fazla şans bulamadı. Forma bulduğu zamanlarda da elinden geleni yaptı.

Stoch (6)

Çok hızlı bir oyuncu. Ancak futbolunu olgunlaştırmak zaman alacağa benziyor.

Dia (5)

Bir kendini hatırlatıyor bir unutturuyor. İstikrarsızlığı en büyük handikapı.

Caner (5)

Sezon boyunca ortada yoktu. Birkaç maç biraz kıpırdandı. Ancak bu yeterli değil.

Selçuk (5)

Cristian’dan bir gömlek üstündü. Onu farklı kılan çalışkanlığıydı. Şansı da tuttu.

Cristian (4)

Olmasa da olur bir performans sergiledi. Birkaç maç dışında ortada yoktu.

Güiza (3)

Attığı gol onu sempatik hale getirebilir ama yatarak para kazananlara en iyi örnek.