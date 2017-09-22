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Spor

Sergen Yalçın, Evkur Yeni Malatyaspor'un listesinde

MALATYA, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları sürerken, koltuğun adayları arasında Eskişehirspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın da bulunuyor

22 Eylül 2017 20:44

MALATYA, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'da teknik direktör arayışları sürerken, koltuğun adayları arasında Eskişehirspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın da bulunuyor.
İlk olarak Antalyaspor\'dan ayrılan Rıza Çalımbay\'a teklif götüren kulüp yönetimi, deneyimli teknik adamın teklifi kabul etmemesi üzerine Hamza Hamzaoğlu ve Mehmet Özdilek ile görüştü ancak dün Eskişehirspor\'da yaşanan gelişmeler, Malatya ekibinin gündemini değiştirdi. Yalçın\'ın görevinden ayrılmasının ardından, genç teknik adam Evkur Yeni Malatyaspor\'un teknik direktör adayları listesinin en başına yerleşti. Malatya ekibinin başkanı Adil Gevrek\'in, İstanbul\'a dönen Sergen Yalçın ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Sergen Yalçın\'ın bir araya gelerek görüşme yapması bekleniyor.

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