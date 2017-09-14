Sergen Yalçın, Eskişehirsporlu taraftarlardan sabır ve destek istedi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pazartesi günü kendi sahalarında oynayacakları Ümraniyespor maçında taraftarlardan destek beklediklerini söyledi.

TFF 1\'inci Lig\'de mücadele eden Eskişehirspor, bu hafta kendi sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde sürdürüyor. Eskişehirsporlu futbolcular, seyircisiz oynama cezalarının bitmesi nedeniyle Ümraniyespor maçında bu sezon ilk kez taraftarlarıyla buluşacak. Seyircisiz oynama cezası nedeniyle içeride oynadığı iki maçına taraftarlardan yoksun çıkan Eskişehirspor, Ümraniyespor karşısında ilk galibiyetini de almak istiyor.

\'BİRAZ SABIR LAZIM\'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında, Pazartesi günü bütün taraftarları yanlarında görmek istediklerini söyledi. Taraftarlardan sabır da isteyen Yalçın şöyle konuştu:

\"Oynadığımız 4 maç itibariyle çok iyi bir yerde değiliz, bunun farkındayız. Ama takım yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya başladı. Özellikle fizik gücü olarak yükselmeye başladı. 3 haftadır Erkan\'ı kullanamıyoruz. Bu durum bizim için çok önemli bir eksikti. Bu hafta oynayacağımız müsabakada hiçbir eksiğimiz yok, tam kadro çıkacağız. Ama 4 haftalık süreç çok iyi değil. Göreve gelirken de bunu bekliyorduk. Çok sağlıklı bir başlangıç yapamayacağımızın farkındaydık. Çok geç başladık. Özellikle savunma konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Mutlaka savunmayı çözmemiz lazım. Yoksa gol atma konusunda bir sıkıntımız yok. Hem camia, hem yönetim hem de takım olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir sürecin olacağını da biliyorduk. Hazırlıklı geldik. Çok fazla telaşe etmemek lazım. Çok fazla da hayalci olmamak lazım. Sabırlı olmak gerekiyor. Özellikle Eskişehirspor taraftarı için söylüyorum. Biraz sabır. Biraz beklemek gerekecek, zorlu bir yoldan geçiyoruz. Hep birlikte bu yoldan bir şekilde geçeceğiz. Bir süre sonra her şeyin normale döneceğini düşünüyoruz. Önümüzde Pazartesi günü oynayacağımız bir müsabaka var. Bu müsabakada bütün taraftarımızı takımımızın yanında görmek istiyoruz. Çünkü şu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey taraftarımızın yanımızda olmasıdır\" dedi.

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