Sergen Yalçın, Caner Erkin'e neden sinirlendiğini anlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın son anlarında Caner Erkin'in kullandığı bir frikikten sonra sinirlenmesiyle ilgili de konuştu.