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Spor

Sergen Yalçın: Beşiktaş'ın çehresi değişti

05 Nisan 2009 03:00

Sergen Yalçın, Yüzde 100 Futbol programında, "İki forvete dönüş ve Ernst'in transferi Beşiktaş'ı farklı bir takım yaptı" dedi.

NTV'de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında konuşan Sergen Yalçın, Beşiktaş-Kayserispor maçını yorumladı. Sergen özellikle golün asistini yapan Serdar Özkan'la ilgili konuştu:

"Genç bir oyuncu. İstekli bir oyuncu. Ama bazı şeyleri eksik. Futbolda skoru küçük ayrıntılar belirler. Beklenti de bu Serdar'dan. Ancak o, başka olaylara giriyor. Hakemle, rakiple dalaşıyor. Maçın en önemli anı gol. Serdar'a golü hazırlarken yaptıkları için koca bir aferin. Yusuf'un da gol vuruşu mükemmeldi. Serdar'ın kendini geliştirmesi gerekir. 18 yaşındaki Serdar neyse 21 yaşındaki de öyle. Tecrübe kazanıyor. Artık A Milli Takım'da oynaması gerekirdi. Hafta ortasında ona tavsiyelerde bulundum. Skoru değiştiren oyuncu olmalı. Ona kesinlikle kimseyle kavga etmemesini söyledim. beşiktaş taraftarı böyle futbolcuyu sevmez.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın oyun yapısıyla ilgili olarak da, "Beşiktaş tek ön liberoyla oynayamaz. İki ön libero ve iki forvetle Beşiktaş daha verimli oynuyor. 1 forvet bile olsa en azından arkasında 2 hücum ağırlıklı orta saha koyman gerekir. Mustafa Hoca'nın iki forvet tercihi ve Ernst'in gelişi Beşiktaş'ın çehresini değiştirdi" diye konuştu.

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