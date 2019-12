Sergen Yalçın: 30 bin tane ciyaklayan kadın dikkat dağıtır

T24 -

Yalçın'ın Akşam gazetesinden Sibel Ateş Yengin'in sorularına verdiği yanıtlar şöyle:Yetenek Sizsiniz farklı bir program. Orada jüri olmak için bir sanatçı, tiyatrocu ya da futbolcu olmaya gerek yok. İyi konuşabilen, gördüğünü yorumlayabilen, zeki bir insan jüri olmak için yeterli özelliklere sahiptir zaten. Özellikle Hülya ve Acun'un elektriği çok iyi ve iyi anlaşıyoruz. Hepimiz farklı çizgilerdeyiz, bu da işi renklendiriyor. Pazar akşamları Melih Gümüşbıçak'la SHOW TV'de olacağız artık. Perşembe günleri yine aynı ekip SKYTürk'teyiz. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. İzlenen bir kanalda program yapıyor olmak da benim için çok sevindirici.Bence herkes bildiği işi yapmalı. Enteresan bir ülkeyiz; siyasetçisi de spor yorumcusu olmaya çalışıyor, sanatçısı da, bunu doğru bulmuyorum. Sadece işin belli bir kısmını kıvırabilirler.- Bu ara spor dünyası şike olaylarıyla kaynıyor, ne diyorsunuz? Var mı, yok mu?Bu işten ceza almış, almamış şu anda yargı aşamasında olanların çoğu benim yakın arkadaşlarım. Onlar için üzülüyorum. Ben onların suçsuz olduğuna inanıyorum.Valla ben hiç inanmıyorum. Futbol hayatım boyunca herhangi bir maçta ne şike yapmışlığım ne de bu işle ilgili teşvik primi almışlığım var.Futbol hayatımda hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ben sizin söylediğiniz maçta da oynamadım zaten. Bir kuyuya bir kişi taş atıyor elli kişi de bunu çıkarmaya çalışıyor. Büyük takımda oynayanlar maç satamazlar. Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de oynuyorsun, nasıl maç satacaksın? Tribünde otuz, kırk bin kişinin önünde ne yapacaksınız?Çok saçma. Federasyon bu ara kendi kendine hayali kararlar üretmeye başladı. Kadınların çocuklarla cezalı maça girmesi saçma. Kadınlar ve çocuklar bir kere futbolcunun konsantrasyonunu bozar.Otuz bin tane ciyaklayan kadın tribünde olursa futbolcunun konsantrasyonu bozulur herhalde.Bu alışılmış bir sistem. Böyle olunca iş futbol müsabakasından çıkar piknik maçına döner. Tabii ki kadınlar maça gitsin ama ben federasyonun aldığı kararın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.Adrenalin, heyecan var, erkekler nasıl küfrediyorsa kadınların da ağzından çıkabilir.Seyircinin tepkisini ben de gösteriyorum. Bir anda' Allah belanı versin o gol kaçırılır mı' diyorsun.Çooook. Duymazsınız maç sırasında. Bazen dört sıfırlık mağlubiyetler olursa o zaman olaydan kopup, her şeyi duyabilirsin.Kadının ağzına küfür yakışmaz.Şimdi ben spor yazarıyım, maç analizi yapıyorum. Bir de spor yazarı eleştirmenleri var. Spor yazarı eleştirilir mi? Sen de spor yazarısın, ben de. Sen kendi yazdığına bak! Sana ne benden. Hala benim üzerimden rant yapmaya çalışıyorlar. Bu çok enteresan. Eski olaylarımı gündeme getirip beni karalamaya çalışıyorlar. Futbolu bırakalı beş sene olmuş, futbolla bir alakam yok ki. Hala on seneki önceki olayları, hala Rize maçını yazıyorlar. Bu olayla ilgili bana net bir belge getirebiliyorlar mı? 'Sergen'in telefon konuşmasını dinledik, elimizde belgeler var. Sergen maç satmış' diyebilirler mi? Şehir efsaneleriyle insanları karalıyorlar gazetelerde. Bu arkadaşların hepsi kale arkasında fotoğraf çekerlerdi, şimdi spor yazarı oldular.Hakikaten çok yetenekliydim. Bazıları doğuştan yeteneklidir bazıları da sonradan futbolcu olur. Biz doğuştan yetenekli olanlarız. Devamında yeteneklerimi sınırlı kullanmam veya en üst boyutta kullanamayışım tartışılır.Problem yetenekli oluşum değil, bunu yeterince kullanıp kullanamadığım. Futbol hayatımda çok profesyonel olmadığım, kendimi futbolun içinde hissetmediğim, başka hayatları düşündüğüm, başka işler kovaladığım gibi durumlar tartışılır.Geçmişe dönüp baktığımda onlardan ders çıkarmaya çalışıyorum. Bundan sonra yapmam diye düşünüyorum.O zaman at yarışı oynardım, gece hayatım vardı, gece kulüplerine giderdim. Magazin hayatım çok fazlaydı o yüzden futbola tam yönelemediğim düşünülüyordu. Hakikaten çok da yanlış değildi, işin o boyutu da vardı.Hiç böyle bir şey demedim. İnternette yazanlar yalan. Herkes kendi kafasına göre uydurup yazıyor.Onu da uydurmuşlar. Bakın saatin izi bu. Hepsi yalan. Özellikle yazın da kimse bu efsanelere inanmasın. Valla hepsi yalan.Oynamıyorum. Çünkü çok vaktimi alıyor. Çok da dedikodusu oluyor etrafta, gerek yok artık.Eskiden çok seviyordum. Oynuyordum. Artık çok fazla ilgilenmiyorum. Yoruldum. Artık daha sakin bir hayat yaşamak istiyorum. Sürekli aynı hızda yaşayamazsınız. Bir yerde durmak lazım. Ağıra almak lazım artık vitesi.Çekirdek de yemiyorum. Diyette değilim ama spor yapıyorum. Göbekli bir erkek olamam. Göbekli göbekli gezemem.Kavga etmem. Ünlü adamız, bizi gören durup selam veriyor.Küçükken babamdan yerdim.İlk sevgilim on yedi yaşında olmuştu. Çok güzel bir kızdı.Zor soru bunlar. Hiç hatırlamıyorum. İlk öpüşmem aynayla dermişim...Konya'da. Konya'ya attım golü. Çok eski... 3-0 yenmiştik.Sürekli aşk acısı yaşıyorum zaten bilmiyorum ilki hangisiydi. Allah razı olsun bu kızlardan sürekli aşk acısı yaşatıyorlar bana.Valla hatırlamıyorum.Düşünürüm tabii. Hakan'ın milletvekili olması güzel bir iş. Ülkenin böyle birine ihtiyacı var. Hakan çok düzgün bir adam çünkü. Kişiliği de çok sağlam. Ama milletvekilliğinde kalmayıp işin spor kısmına geçmeli. Spor bakanı ya da federasyonun başına geçerek mutlaka futbol boyutuna geçmesi lazım. Hakan siyaset yapacak bir kişiliğe sahip değil. Orada da sporun içinde olan insanlara ihtiyaç var. Şu anda Türk futbolu hiç iyi bir yerde değil. Hem futbol açısından hem de konum açısından liglerin durumu ortada.Tabii AK Parti'den aday olmayı isterim. AK Parti'den aday olmak çok mantıklı. Başbakan'ın duruşunu, liderlik vasfını, geri vitesinin olmamasını çok beğeniyorum. Başbakan'ın yaptığı işler çok hoşuma gidiyor. Tam bizim tarzımız. Hoşuma gidiyor tavırları.Tatilde resim çektirip koyuyorduk. Twitter'da 'Sergen'in melekleri' diye geyik başladı. Hepsi yakın arkadaşlarım. Hepsini çok da seviyorum. Birbirimize sürekli taktikler veriyoruz. Onlar bana kadınlara nasıl davranmam gerektiğini anlatıyor ben de onlara erkeklere....Kadınlara tavsiyem, erkekleri fazla aramayın. Gizemli olun. Mesaj geldiğinde hemen cevap yazmayın, üç, beş dakika bekleyinKarşıma doğru biri çıkarsa evlenmeyi düşünürüm, çünkü artık o yaşa geldik. Artık gereksiz bir ilişki yaşamak istemiyorum.Dört dörtlük bir kadına gerek yok, dörtte iki olsa iyi olur.Sarışınlar ilgi alanıma girmiyor. Esmerciyim.Bir iki pozisyon oldu evlenme açısından ama demek ki kısmet değilmiş. Üzülmüştüm. Bizim için de illa ki doğru zaman gelecek.Okul yıllarımda kızlarla ilgilenecek vaktimiz yoktu ki. Ne yapacağız derdindeydim. Çok zengin ailemiz yok ki.Çocukken kepçe derlerdi. Böyle şeylere takılmam.Erkeği sıkmayacaksın, bayıltmayacaksın, bırakacaksın. Zaten yapmak isteyen bir erkek her şeyi yapar, sen onu tutamazsın. Kadınlar ilgisiz olup bırakırsa erkekler kaçmaz.Sevgilimi mutlaka aldatmışımdır.Kadın saygılı olsun, her şey sevgi çerçevesinde olsun. Düzenli olsun.En çok evde yalnız olduğumda huzurluyum. Televizyon seyrederim, bilgisayarda olurum.Twitter'dan kız tavlamak nedir ki? Dünyadaki en basit şey.Ne kazandıysak futboldan kazandık. Ailemiz zengin değildi. Çok rahat bir hayat yaşamadık. Biz bu konuma futbol sayesinde geldik.İlk sevgili unutulmaz.Guti yetenekli ama Beşiktaş'a hiçbir şey katmıyor.