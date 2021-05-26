Süper Lig'in 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ı hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, "20 yaşında Rıdvan'ı camiaya kazandırmaya çalıştım, benim için başarı kriteri bu. Tarihin en ekonomik kadrosuyla 2 kupa kazandım, benim için başarı bu" açıklamasını yaptı.

A Spor'da konuşan Sergen Yalçın, ekonomik bir kadroya başarıya ulaştığını belirtirken "Benim için başarı kriteri farklı. Ben iki tane genç kaleci ile oynadım, benim için başarı kriteri bu. 20 yaşında Rıdvan'ı camiaya kazandırmaya çalıştım, benim için başarı kriteri bu. Tarihin en ekonomik kadrosuyla 2 kupa kazandım, benim için başarı bu. Bir oyuncu için 'çöp' ifadesi kullanılır mı? Ne kadar ayıp bir şey! Bize 5 milyon euroluk oyuncu alalım dediler de biz almadık mı? Önce ekonomiyi konuşun, sonra transferi konuşun. Biz de 100-150 milyonluk takım yapmayı biliriz ama ortada gerçekler var. Lig başlamış, 6 hafta olmuş, eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla konuşuluyor, biliyoruz hepsini ama hiçbir açıklama yapmıyoruz, sadece işimize konsantre oluyoruz." dedi.

"Görevi bırakmam söz konusu değil"

Beşiktaş'la devam edeceğinin altını çizen Yalçın, "Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Ortada bir oyun var, sen istediğin kadar o, bu, şu eksik de. Biz şampiyon olduk, herkes 'Beşiktaş hak etti' diyor, benim için en güzeli bu, demek ki bir şeyler vermişiz." diye konuştu.

"Oyuncuda yetenek varsa onu ortaya çıkarmak çok zor değil"

Şampiyonlukta büyük katkı yapan Cezayirli oyuncuyu 1 dakikada izleyip karar verdiğini belirten Yalçın, "Ghezzal'ı telefondan 1 dakika seyrettim, oyuncuyu bir gördüm, 'Bu nerede?' dedim. 'Bunu hemen getirin' dedim. Oyuncuda yetenek varsa, Ozan Tufan gibi, onu ortaya çıkarmak çok zor değil, sadece oyuncunun istemesi gerekiyor. Ozan'ın da bana geldiğinde durumu belliydi, 'Sen futbolcusun, böyle oynaman gerekiyor' dedim." diye konuştu.

"Bana kontrat getirdiler"

Önüne getirilen kontratın 1 sayfasına bile bakmadığını belirten Yalçın, "Televizyonda sürekli maddiyat konuşuyorlar, sizin şampiyonluklardan anladığınız bu mu? Biz daha farklı duygular tatmak istiyoruz, başka duygular tatmak istiyoruz. Bana kontrat getirdiler, ben ne yazdığını bilmiyorum, okumadım. 1 sayfasını bile okumadım. Başkan herkesin maaşını, primini gününde ödedi, çok önemli iş yaptı, bu çok önemli. Geldiğimizde ne problemler vardı. Bu sene toparladılar, kampanyalar yaptılar, kendi kontratımda ekonomiye yardımcı oldum. Sezon içinde hiçbir şey istemedik, bir oyuncu istemedik." dedi.