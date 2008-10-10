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Spor

Sergen neden olmadı?

Beşiktaş’ın yeni Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah-beyazlı kulübün eski yıldızı Sergen Yalçın’ı yardımcısı olarak göreve getirme isteğini ge

10 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş’ın yeni Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah-beyazlı kulübün eski yıldızı Sergen Yalçın’ı yardımcısı olarak göreve getirme isteğini gerçekleştiremedi

Denizli’nin bu konudaki talebi üzerine Sergen’le bir görüşme yapan Başkan Yıldırım Demirören olumlu yanıt aldı.

Ancak Sergen’in sadece UEFA B lisansına sahip olduğunun ortaya çıkması planları bozdu. Bu lisansın yalnızca 15 yaş altı takımları çalıştırmak için yeterli olması yüzünden Sergen’in, Beşiktaş’a gelemediği ifade edildi. Mustafa Denizli, “Kişiliğine ve futbolculuğuna çok inandığım Sergen Yalçın’ı da ekibimde düşünmüştüm. Bunu başkanımıza söyledim, onay verdi, ama lisansı yeterli olmadığı için Sergen yarın (bugün) göreve başlayacak kadroda yer almayacak” dedi.

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