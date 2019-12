Sergen derbinin röntgenini çekti!

Beşiktaş düdükle birlikte saldırıp, F.Bahçe’ye İnönü’ye geldiğini hissettirmeli, 30’a kadar golü bulmalı. Derbiyi alamazlarsa, zaten şampiyonluktan söz etmesinler!



BEŞİKTAŞ açısından derbinin klasik anlamını geçtim, bu 90 dakika sezonun en önemli maçı.. Puan kaybı şampiyonluğa veda demek.. Zaten bu sezon hiçbir büyük maçı kazanamayan, F.Bahçe ile ligde oynadığı son 5 derbiyi de kaybetmiş Beşiktaş, bu sefer de galip gelemiyorsa şampiyon olmaktan filan bahsetmesin.. Şapkasını önüne koysun, bu grafiğin sebeplerini araştırsın.



GAZETEM ‘Beşiktaş nasıl oynamalı?’ diye soruyor bana.. Böyle maçlar, taktiksel olduğu kadar psikolojik önem de taşır.. Beşiktaş öncelikle ilk yarılarda sergilediği hımbıl futboldan kurtulmalı.. Tribünleri arkasına alması ve F.Bahçe’ye ’Bizim karşımızdaki takım şampiyonluğa oynuyor’ dedirtebilmesi için hücum etmeleri gerekiyor.. F.Bahçe’nin zaafı çok net: Arka göbekteki iki oyuncusu da sakar.. Edu ve Lugano’dan vazgeçtim, Önder bile yok.. Muhtemelen Yasin ile Can Arat (Deniz) burada forma giyecek.. Bana sorarsanız, Deniz’in stopere çekilmesi daha akılcı olur.. Hem daha tecrübeli hem daha sert..



BEŞİKTAŞ başlama düdüğüyle beraber buraya saldırmalı.. F.Bahçe mutlaka 2 stoperin önüne Emre-Selçuk ikilisini koyup oyunu dondurmayı deneyecektir.. Sezon başından beri aynı anda iyi oynadıklarını pek göremediğim öndeki yabancıların, kalabalıkta kaybolmak yerine çok gezerek savunmanın dengesini bozmaları gerekiyor.. Nobre sakat olduğuna göre Bobo kesin oynamalı.. Tek forveti akla getirmek bile intihar olur.. Bobo ile Holosko beraber en önde baskı yapmalı, kenarlarda Tello ile Delgado, göbekte ise Ernst-Sivok dizilmeli.. F.Bahçe zaten çok adamla hücum etmeyeceği için, Beşiktaş baskıyı erken kurmalı ve oyunu sarı-lacivertli sahaya yığmalı..

İŞTE burası çok önemli, çünkü Beşiktaş’ın en kötü özelliği ilk 45 dakikaları çöpe atması.. Aynı laubalilik bugün de sergilenirse, başlarına bela alırlar.. Bu tip maçlarda ilk 30 dakikada golü bulursanız, defansa önde basarsanız, rakibin direncini ilk 30 dakikada kırarsanız, hakimiyetinizi kabul ettirirsiniz.. Al gülüm ver gülüm futbolu F.Bahçe’nin ekmeğine yağ sürer.. Eğer 60. dakikaya kadar maç 0-0’da kilitlenirse, F.Bahçe araya sıkıştıracağı bir golle Beşiktaş’ı komaya bile sokabilir..



DENİZLİ’NİN her zamanki gibi şapkadan tavşan çıkarmasına hiç gerek yok.. Hele Yusuf ile Delgado’yu beraber oynatmaya kalkarsa bu, mücadele futbolundan başka şansı bulunmayan F.Bahçe’nin işine yarar.. Yusuf ve Serdar Özkan kenardan girip son yarım saatte daha etkili olurlar..



Kaynak: Vatan