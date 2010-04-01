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Yaşam

Serfleks fabrikası hala yanıyor

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi bulunan Serfleks Fabrikası'nda dün saat 09.15 sıralarında başlayan ve 4.5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangın devam ediyor.

01 Nisan 2010 03:00

T24- KOCAELİ'nin Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Uzuntarla Mevkii'nde bulunan, döşeme ve zemin kaplamaları imalatı yapılan Serfleks Fabrikası'nda dün saat 09.15 sıralarında başlayan ve 4.5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangın, için için devam ediyor. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sabaha kadar sürdürmelerine rağmen laminant parke üretiminde kullanılan talaş yığınlarının yanması devam ederken gece fabrikanın çelik konstrüksüyon çatısı da çöktü.


Kartepe İlçesi Uzuntarla mevkiinde D-100 kenarında bulunan 250 kişinin çalıştığı Serfleks Fabrikası'nda dün talaş silosundan başlayan ve hızla büyüyen yangın fabrikayı kül etti. Yangın dün öğlenden sonra kontrol altına alınmasına rağmen laminant parke üretiminde kullanılan yüzlerce ton talaş yığınları söndürüldükçe alttan yine için için alev alması nedeniyle itfaiye ekipleri sabaha kadar burada kalıp kontrollü olarak soğutma çalışmasını sürdürdü. Yanma yine itfaiye ekiplerinin kontrolünde bugün de devam etti.


Fabrikanın Çelik konstrüksüyondan yapılan çatısı da gece büyük gürültüyle çöktü. Yangının yol açtığı zarar henüz açıklanmazken, fabrika görevlileri ise bu konuda bilgi almaya giden basın mensuplarıyla tartıştı.

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