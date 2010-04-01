Serfleks fabrikası hala yanıyor

T24-

Kartepe İlçesi Uzuntarla mevkiinde D-100 kenarında bulunan 250 kişinin çalıştığı Serfleks Fabrikası'nda dün talaş silosundan başlayan ve hızla büyüyen yangın fabrikayı kül etti. Yangın dün öğlenden sonra kontrol altına alınmasına rağmen laminant parke üretiminde kullanılan yüzlerce ton talaş yığınları söndürüldükçe alttan yine için için alev alması nedeniyle itfaiye ekipleri sabaha kadar burada kalıp kontrollü olarak soğutma çalışmasını sürdürdü. Yanma yine itfaiye ekiplerinin kontrolünde bugün de devam etti.





Fabrikanın Çelik konstrüksüyondan yapılan çatısı da gece büyük gürültüyle çöktü. Yangının yol açtığı zarar henüz açıklanmazken, fabrika görevlileri ise bu konuda bilgi almaya giden basın mensuplarıyla tartıştı.