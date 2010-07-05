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Seren'in bebeği dedesinin yanında

Seren Serengil'in mahkeme kararıyla Ulus'taki Musevi Mezarlığı'ndan çıkarılan bebeği, dedesi Öztürk Serengil'in mezarının üstüne gömüldü.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Seren Serengil'in mahkeme kararıyla Ulus'taki Musevi Mezarlığı'ndan cesedi çıkarılan ve ardından Adli Tıp Kurumunda incelenen bebeği, dedesi Öztürk Serengil'in mezarının üstüne gömüldü.


Adli Tıp Kurumu raporuyla Serengil'e ait olduğu kesinleşen bebeğin cesedi, öğle saatlerinde kurumdan alınarak Çengelköy Mezarlığı girişindeki Kerem Aydınlar Camisi'ne getirildi.


Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Stephanie Serengil adı verilen bebek, dedesi Öztürk Serengil'in mezarının üstüne gömüldü.


Seren Serengil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Huzurluyum. Bebeğimin en azından bir mezar taşı var ve dedesinin yanında. Gelip dua edebileceğim'' dedi.


Serengil'in avukatı Azmi Doğan da 15 aylık hukuk mücadelesinin sonucunda bugüne gelindiğini, 3 Nisan 2009 tarihinde doğan ve 7 Nisan 2009 tarihinde de ölen bebeğin Müslüman mezarlığına gömülmesinin sağlandığını kaydetti.


Doğan, konuya ilişkin savcılık soruşturmasının devam ettiğini de hatırlattı.

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